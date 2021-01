To nie awaria, tak na twoje auto działają mróz i śnieg. Sześć zimowych problemów

Czujniki i radary żyjące własnym życiem

Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych stanowi nie lada wyzwanie dla elektroniki pokładowej. Większość współczesnych samochodów ma na wyposażeniu czujniki parkowania. Wystarczy lekki śnieg, by przy małych prędkościach zaczęły informować o nieistniejącej przeszkodzie. To przez zalegający na nich brud. Po ich oczyszczeniu, kontrolka, a także dźwięk informujący o barierze przed lub za samochodem, powinny ustąpić.

REKLAMA

To samo dotyczy radaru ostrzegającego przed kolizją, a także kamery zbierającej informacje o ograniczeniach ze znaków drogowych. Przy silnych opadach śniegu, na ekranie komputera pokładowego wyświetli się komunikat informujący o usterce elektroniki. Po oczyszczeniu, sytuacja wróci do normy. Wybierając się w dłuższą podróż autostradami, warto pomyśleć o wyłączeniu tych funkcji, bo pomarańczowy komunikat może odciągać uwagę kierowcy od drogi.

Dymienie z rury wydechowej

Kłęby dymu z układu wydechowego oznaczają zazwyczaj awarię. Jeśli widzicie za samochodem białą chmurę podczas silnych mrozów, nie musicie się martwić. To skraplająca się para wodna, która może powodować obfite dymienie nawet przez kilkanaście kilometrów lub kilkadziesiąt minut jazdy. Po rozgrzaniu układu objawy powinny ustąpić. Jeśli nie, warto udać się do mechanika na kontrolę.

Drift pod marketem i kulig za autem, czyli zimowe zabawy karane wysokim mandatem

Zamarznięte paliwo

Zimy w ostatnich latach są nieco łagodniejsze, ale wciąż zdarzają się mrozy przekraczające kilkanaście stopni w skali Celsjusza. Tak jak teraz. W takich warunkach paliwo jest narażone na zamarznięcie. Dotyczy to zwłaszcza oleju napędowego, z którego może wytrącić się parafina. W efekcie doprowadzi to do zatkania filtra paliwa i braku możliwości uruchomienia silnika. W takiej sytuacji należy odholować auto do ciepłego garażu i poczekać kilka godzin. By uniknąć podobnego zdarzenia w przyszłości, warto stosować specjalne dodatki zimowe do paliwa. Przed nadejściem niskich temperatur zalecamy profilaktyczne tankowanie oleju napędowego przystosowanego do funkcjonowania podczas silnych mrozów. W okresie zimowym wiele stacji ma go w swojej ofercie.

Trudności ze zmianą biegów

Niskie temperatury odciskają piętno również na płynach eksploatacyjnych. Zamarznięty płyn do spryskiwaczy to nic nowego. Gorzej, jeśli pod wpływem silnego mrozu zwiększy się lepkość oleju w skrzyni biegów. Większe opory we wspomnianym mechanizmie utrudnią zmianę poszczególnych przełożeń, zwłaszcza podczas pierwszych kilometrów po rozruchu. Po kilkudziesięciu minutach jazdy, sytuacja powinna się poprawić, choć delikatny opór na lewarku może utrzymywać się do czasu nadejścia fali dodatnich temperatur. Rozwiązanie problemu może stanowić wymiana oleju w skrzyni. Stary środek smarny wykazuje większą podatność na krzepnięcie.

(Nie do końca) odśnieżony samochód fot. Filip Trusz

Problemy z hamulcem ręcznym

To jeden z bardziej bolesnych objawów dotykających samochody podczas mrozów. Dotyczy zarówno hamulców ręcznych uruchamianych przy pomocy dźwigni, jak i tych sterowanych elektronicznie. Jego zablokowanie wynika zazwyczaj z nieszczelności pancerza linki. Zamarznięty mechanizm uniemożliwi zwolnienie hamulca i unieruchomi auto. Jeśli po kilku próbach nie odpuści, konieczne będzie wezwanie lawety i wycieczka do warsztatu. Koszty nie powinny przekroczyć kilkuset złotych.

Jak sobie radzić zamarzniętym hamulcem ręcznym? Zimowe awarie układu hamulcowego

Mocne bicie kół

Jazda w śniegu często owocuje przyklejaniem się białego puchu do wewnętrznej części felgi. To powoduje nieprzyjemne bicie przy większych prędkościach i wyraźny dyskomfort mogący w skrajnych sytuacjach generować niepotrzebne zagrożenie na drodze. Bywa tak, że rozgrzane hamulce stopią zalegający śnieg lub ten sam odpadnie podczas drgań i niepokojące objawy ustąpią. Jeśli tak się nie stanie, należy się zatrzymać i ręcznie usunąć śnieg lub lód ze wszystkich kół.

Zobacz wideo Dziecko wypadające z auta, utknięcie na torach, jazda pod prąd, czyli dziwne sytuacje na drogach z 2020 roku

Przygotowanie do walki z zimą

Do eksploatacji auta podczas silnych mrozów trzeba uzbroić się w cierpliwość i jednocześnie dobrze przygotować. Warto wozić w bagażniku zimowy płyn do spryskiwaczy, odmrażacze do zamków i środki smarne do uszczelek, aby zabezpieczać je przed przymarzaniem i blokowaniem drzwi. Należy też być wyrozumiałym na typowe zjawiska w postaci działających z opóźnieniem i niewyświetlających pełnych danych ekranów ciekłokrystalicznych, a także rozmaite odgłosy. Trzeszczenie plastików, skrzypienie zawieszenia i piskliwa praca paska napędu osprzętu ustąpi po nadejściu cieplejszych dni.

Jak odłączyć i podłączyć akumulator w samochodzie? Uwaga! Kolejność jest kluczowa