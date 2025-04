Volvo S90 nie wybiera się na emeryturę. Limuzyna ze Szwecji po kolejnym liftingu

Volvo Cars prezentując Volvo S90 po liftingu poinformowało, że samochód za sprawą zafundowanej aktualizacji wzornictwa oraz poprawy wyposażenia, stał się bardziej elegancki i wygodny niż kiedykolwiek wcześniej. Zmienił się zarówno przód, jak i tył samochodu, dzięki czemu design nabrał świeżości. Elementem szczególnie rzucającym się w oczy jest nowa graficzna osłona chłodnicy. Reflektory mają smuklejszy kształt, podobnie zresztą jak tylne lampy z nowym motywem świetlnym.

Lepsze wyciszenie i wyposażenie

Ulepszona izolacja akustyczna wpływa na poprawę wyciszenia kabiny. Standardem będzie teraz także zaawansowane adaptacyjne zawieszenie. Wnętrze otrzymało odświeżone materiały premium i ulepszone funkcje, które obejmują korzyści dla klientów wynikające z technologii zorientowanej na człowieka. Teraz Volvo S90 jest wyposażone w interfejs użytkownika nowej generacji, który trafił już do aut z odświeżonej oferty. System został zaprojektowany tak, aby zapewnić bezpieczny i przyjemny sposób interakcji z interfejsem informacyjno-rozrywkowym, a jednocześnie być znacznie szybszym i bardziej responsywnym niż wcześniej. Nowy, wolnostojący 11,2-calowy wyświetlacz centralny poprawia wrażenia, a zdalne aktualizacje oprogramowania na bieżąco ulepszają samochód. Melomani docenią zaawansowane audio Bowers & Wilkins z nową konstrukcję siatki maskownic głośników.

Pod maską miękka hybryda lub hybryda plug-in

Pod maską należy się spodziewać zelektryfikowanych, 4-cylindrowych silników benzynowych o pojemności 2.0 l. Układy będą występować w wariantach mild hybrid (MHEV) oraz plug-in hybryd (PHEV). Volvo S90 w wersji hybrydowej typu plug-in przejedzie teraz 80 kilometrów (wg WLTP) w trybie w pełni elektrycznym. Na ten moment Volvo nie podało szczegółowych parametrów silników. Można jednak przypuszczać, że w przypadku podstawowego turbodoładowanego silnika B5 moc wyniesie 235 KM, hybryda T6 AWD powinna legitymować się mocą 350 KM, a topowy wariant T8 AWD zaoferuje 455 KM.

Nowe Volvo S90 Fot. Volvo

Volvo będące synonimem bezpieczeństwa w motoryzacji, w nowym modelu S90 zaoferuje m.in. funkcję wspomagania jazdy (Pilot Assist). System ten możliwia komfortową jazdę zarówno na autostradach wielopasmowych, jak i drogach jednopasmowych. Oprócz utrzymywania ustalonej prędkości i dostosowywania się do wolniej poruszających się pojazdów, samochód może podążać za pojazdem jadącym przed nim i automatycznie hamować do zatrzymania, gdy jest to konieczne w ruchu miejskim. Pilot Assist może również wspierać kierowcę, wypatrując oznaczeń pasa ruchu i zapewniając delikatne wspomaganie kierowania, aby pomóc utrzymać samochód na środku pasa.a.

Polskie ceny odmłodzonego Volvo S90 nie zostały jeszcze ujawnione. W pierwszej kolejności, latem tego roku samochód trafi na chiński rynek. Jesienią auto pojawi się na kolejnych wybranych rynkach. W artykule wykorzystano zdjęcia producenta.