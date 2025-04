Poruszając się samochodem po terenie zabudowanym z pewnością nieraz mieliśmy do czynienia ze znakiem oznaczającym zakaz postoju (najwyżej na minutę np. w celu zabrania lub wysadzenia pasażera) w określonym miejscu wyznaczonym przez tablicę B-35. Jednak to niejedyne oznaczenia tego typu. Rzadziej można dostrzec podobne znaki, wyróżniające się jedną lub nawet dwoma pionowymi liniami. Są to cyfry rzymskie. Nieznajomość ich znaczenia może nas słono kosztować.

Co oznacza znak drogowy B-37 i B-38? Interpretacja zależy od danego dnia

Zarówno znak B-37 jak i B-38 oznaczają znak zakazu postoju. Mimo że są mniej znane to ich interpretacja jest banalnie prosta. Warto więc być spostrzegawczym i dokładnym, gdyż jedna pionowa linia diametralnie zmienia ich znaczenie.

B-37 oznacza zakaz postoju w nieparzyste dni miesiąca. Obowiązuje od północy do godz. 21:00. Od 21:00 do 24:00 kierowcy mają czas na przeparkowanie auta.

Obowiązuje od północy do godz. 21:00. Od 21:00 do 24:00 kierowcy mają czas na przeparkowanie auta. B-38 obowiązuje analogicznie, ale w parzyste dni miesiąca, również w godzinach 0:00–21:00.

Zarządcy dróg stosują te znaki, by uniemożliwić postój np. w dniach dostaw do pobliskich sklepów, sprzątania, remontu nawierzchni czy też innych czynności porządkowych. Warto pamiętać, że zakaz postoju nie oznacza zakazu zatrzymania się. Są to dwie różne rzeczy, jasno określone w przepisach.

Jakie są konsekwencje parkowania za znakiem B-37 lub B-38? Trzeba się liczyć z dotkliwymi skutkami

Znaki B-37 i B-38 działają wyłącznie po tej stronie ulicy, po której zostały ustawione. Zakres ich obowiązywania obejmuje także takie części jak chodnik oraz pobocze. Często towarzyszą im dodatkowe tabliczki, np. z godzinami lub rodzajem pojazdów. Przestają obowiązywać przy najbliższym skrzyżowaniu, chyba że wcześniej pojawi się znak je odwołujący. Co ciekawe, znaków B-37 i B-38 nie muszą przestrzegać kierowcy przewożący osoby z niepełnosprawnością o ograniczonej mobilności.

Za zignorowanie zakazu postoju oznaczonego wyżej wymienionymi znakami kierowca musi liczyć się z konsekwencjami. Funkcjonariusz policji lub straży miejskiej może wręczyć nam mandat w wysokości od 100 do nawet 300 zł, a na nasze konto zostanie również doliczony 1 punkt karny. W skrajnych przypadkach musimy liczyć się z tym, że auto zostanie odholowane. W 2025 roku obowiązuje stawka nieco ponad 600 zł dla pojazdów do 3,5 t. Dodatkowo trzeba doliczyć ponad 50 zł za każdą rozpoczętą dobę postoju auta na parkingu strzeżonym.

