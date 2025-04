Retrofit LED to zamiennik tradycyjnej żarówki halogenowej, który można bezpośrednio zamontować w fabrycznych reflektorach pojazdów mechanicznych. Rozwiązanie to jest jednak w Europie nielegalne, ze względu na kwestie związane z homologacją. W elementach oświetlenia zewnętrznego pojazdu nie można instalować niehomologowanych źródeł światła. Żarówki wykonane w technologii diodowej, choć są krzykiem mody i zwykle zapewniają lepsze oświetlenie drogi, nie mają właściwych europejskich certyfikatów.

Niedozwolona modyfikacja może stworzyć problemy

Kierowcy wybierając retrofity LED narażają się na kłopoty. Taka modyfikacja oznacza naruszenie warunków technicznych, co z kolei wiąże się z tym, że samochód może zostać wycofany z ruchu przez organ kontrolny, straci dowód rejestracyjny podczas kontroli drogowej i nie będzie miał przedłużonego badania technicznego. Dopiero po usunięciu nielegalnej modyfikacji pojazd może pozytywnie przejść kontrolne badanie techniczne. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem mandatów, jazda z żarówkami bez homologacji jest zagrożona grzywną od 20 zł do nawet 3000 zł.

Pierwszy retrofit LED z certyfikatem ECE

Wiele starszych samochodów wyposażonych jest w mało wydajne oświetlenie halogenowe (H4 lub H7), które ustępuje nowoczesnym rozwiązaniom. Tuning oświetlenia staje się więc coraz popularniejszą i kuszącą kierowców praktyką. Teraz zamienniki LED mające wpływ na poprawę wydajności mogą w końcu zacząć być legalne, a wszystko za sprawę pierwszego przełomowego rozwiązania.

Marka Philips opracowała żarówkę LED Ultinon Pro6000 Boost, której żywotność szacowana jest na 3000 godzin. To pierwszy na świecie produkt zatwierdzony przez Europejską Komisję Gospodarczą, zgodny z normą UN/ECE R37. Oznacza to, że zmotoryzowani będą mogli legalne zastosować ten produkt jako zamiennik żarówek halogenowych w reflektorach i wyjechać na drogi publiczne w krajach przestrzegających zasad homologacyjnych. Produkt jest już dostępny na rynku jako zamiennik dla żarówek H4 oraz H7. Ceny w sklepach internetowych wahają się od 435 do 500 zł.