Kiedy mogę tankować samochód? Czy na stacjach są jakieś ograniczenia? Odpowiadamy

Czy mogę tankować samochód między 10:00 a 12:00?

Pytanie o godziny, w których można tankować nie powinny dziwić. Po nowych regulacjach powstało sporo wątpliwości. Rząd ustalił, że między 10:00 a 12:00 zostaną wprowadzone tzw. "godzina dla seniorów" - z troski o osoby starcze w tym czasie do sklepów mogą wchodzić tylko osoby, które ukończyły 65 lat. Z pierwszych komunikatów wynikało, że będzie to obowiązywać także na stacjach benzynowych. To jednak nieprawda. Szybko sprostowano, że stacji benzynowych nie będzie to dotyczyło.

Podsumujmy, samochód można teraz tankować o każdej porze.

Czy są jakieś ograniczenia na stacji benzynowej?

Niektóre stacje benzynowe postanowiły ograniczyć wejście klientów do budynku i płatności za paliwo dokonuje się przez okienko. Jednak w pozostałych przypadkach obowiązują takie same ograniczenie jak w innych sklepach - do środka może wejść trzy razy więcej osób niż jest kas. Oczywiście powinniśmy zachowywać odległość 2 m od innych osób i mieć rękawiczki.

Rękawiczki na stacji benzynowej

Polska Izba Paliw Płynnych zaleca, żeby ZAWSZE tankować w jednorazowych rękawiczkach. Te foliowe, przy stanowisku tankowania powinny być zapewnione przez stację benzynową. Z tym nie powinno być problemu, bo takie rękawiczki przy dystrybutorach na polskich stacjach znajdują się od dawna.

Tankowanie LPG. Trzeba pamiętać, że do tankowania LPG nie można używać foliowych rękawiczek. Dlaczego? W żaden sposób nie chronią one przed ewentualnym odmrożeniem rąk, jeśli dojdzie do wycieku gazu. Nie powinno się także używać rękawic ochronnych przy dystrybutorze, bo są wielokrotnego użytku i korzysta z nich wiele osób. Powinniśmy mieć przy sobie swoje własne albo nie tankować LPG samodzielnie.