Ile osób może jechać samochodem? Wyjaśniamy nowe ograniczenia

Większe busy obowiązują takie same ograniczenia jak transport publiczny

Podstawowe dotyczy przewozu osób busami, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących. Od 1 kwietnia zaczęły w nich obowiązywać takie same ograniczenia, jak w transporcie publicznym. Pasażerowie mogą zająć w takich pojazdach tylko połowę dostępnych miejsc.

Przykładowo, jeśli w busie jest wolnych 20 miejsc siedzących oraz fotel kierowcy, może on zabrać maksymalnie 10 pasażerów. W samochodach osobowych oraz mikrobusach, które są wyposażone w 9 lub mniej miejsc pasażerskich, nadal nadal mogą być zajęte wszystkie z nich.

Pasażer musi podać istotny cel podróży

Aktualnie obowiązujące ograniczenia w przemieszczaniu się nakładają też na nas obowiązek podania ważnego celu, z powodu którego wyszliśmy z domu. Jeśli zostaniemy o to zapytani przez policjanta, powinniśmy udzielić wyczerpującej odpowiedzi. Jazda bez powodu jest w tej chwili niedozwolona. Wystarczającym uzasadnieniem może być konieczność dojazdu do pracy, pełnienie wolontariatu albo załatwianie spraw niezbędnych do codziennego życia.

Czy każdy może teraz prowadzić samochód?

Nie. Nowe ograniczenia zabraniają samodzielnego poruszania się osób poniżej 18 roku życia. Dotyczy to również jazdy samochodem i kierowców. Wbrew pozorom są tacy. Od dzisiaj posiadacze prawa jazdy A1, B1 i AM w wieku poniżej 18 lat, nie mogą prowadzić samochodu, bez towarzystwa osoby pełnoletniej.

Jacy kierowcy muszą zostać w domu?

Prawo jazdy kategorii AM można uzyskać już w wieku 14 lat. Uprawnia ono do poruszania się samochodem, którego maksymalna prędkość nie przekracza 45 km/h. Z kolei dokumenty kategorii A1 i B1 można uzyskać już po skończeniu 16 roku życia. Pozwalają one odpowiednio na prowadzenie motocykli, których moc nie przekracza 15 KM (20 KM w przypadku trójkołowca) oraz samochodów o masie własnej do 550 kg przy przewozie rzeczy i 400 kg w przypadku przewozu osób.

Niepełnoletni posiadacze takich uprawnień muszą zostać w domu albo poprosić o towarzystwo dorosłego członka rodziny. Nowe przepisy obowiązują do odwołania albo wprowadzenia kolejnych zmian przez Ministerstwo Zdrowia.