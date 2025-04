Ostatni moment, żeby kupić najlepszego hot hatcha na rynku. Nie wiadomo, czy wróci w 2025 roku

Kierowcy kochają Toyoty za oszczędne hybrydy. W tym jednak przypadku jedyny silnik elektryczny, który pracuje na pokładzie auta, zajmuje się unoszeniem szyb. GR Yaris jest prawdziwym sportowcem z rasowym silnikiem. To auto, które stawia wyłącznie na osiągi.

Miejski hatchback przyspiesza do 100 km/h w 5,2 sekundy

Mały samochód ma mały silnik? Jest w tym wiele racji. GR Yaris wykorzystuje bowiem do napędu jednostkę o pojemności 1,6 litra. Co więcej, posiada ona tylko 3 cylindry. Jest jednak doładowana i wyposażona w intercooler. A do tego rozwija 280 KM i 390 Nm. Napęd trafia na cztery koła. 4x4 obsługuje natomiast system z elektronicznie sterowanym sprzęgłem wielopłytkowym. Tak przygotowana Toyota rozpędza się do 100 km/h w 5,2 sekundy. Prędkość maksymalna auta sięga 230 km/h.

Osiągi stanowią świetną informację dla osoby, która zastanawia się nad zakupem Toyoty GR Yaris. Jeszcze lepsza wiadomość płynie jednak wprost z salonów. Bo okazuje się, że u dealerów marki w Polsce od ręki są wciąż dostępne samochody z 2024 r. produkcji. Wystarczy za takiego hatchbacka zapłacić, zarejestrować go i można nim pojechać do domu. Nie trzeba składać zamówienia na auto i czekać na jego wyprodukowanie.

Toyota GR Yaris (2024) fot. Filip Weremij

Ile kosztuje Toyota GR Yaris w polskim salonie?

Toyota GR Yaris kosztuje minimum 227 900 zł. Gdyby kierowca chciał mieć 8-biegowy automat w miejscu 6-biegowego manuala, będzie musiał zapłacić już co najmniej 238 900 zł. Tanio zatem z pewnością nie jest. Zwłaszcza że standardowy Yaris zostanie wyceniony na 89 400 zł. Z drugiej strony pamiętajmy o tym, że mówimy o modelu limitowanym. To auto, które jest dostępne w Europie w krótkiej serii. Trudno może być zatem spotkać drugi taki egzemplarz w ruchu ulicznym.

GR Yaris ma jednak więcej asów w rękawie. Kluczowy dotyczy też wyposażenia. Auta już w standardzie mają automatyczną klimatyzację dwustrefową, kamerę cofania, inteligentny kluczyk, 12,3-calowe cyfrowe zegary czy system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym ekranem dotykowym i nawigacją. Dopłata dotyczy głównie lakieru i pakietu VIP. W jego ramach za 16 tys. zł kierowca dostaje m.in. 18-calowe kute felgi aluminiowe, system Premium Audio JBL, podgrzewaną kierownicę i fotele.