Tylko 170 zł i masz w prawku nowe uprawnienie. Nawet nie musisz iść na kurs

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że kierowcy, którzy mają prawo jazdy kategorii B, mogą rozszerzyć swoje uprawnienia o możliwość holowania przyczep o masie przekraczającej 750 kg, uzyskując kod 96. To świetna opcja, jeśli chcesz uniknąć inwestowania w kurs B+E. Dzięki temu będą mieli możliwość prowadzenia zestawu o łącznej masie do 4,25 tony. To szczególnie przydatne w przypadku transportu przyczep kempingowych, lawet czy przyczep do transportu koni lub łodzi.?

Czy można uzyskać kod 96 w prawie jazdy bez egzaminu? Kursu być nie musi

Aby uzyskać kod 96, nie trzeba odbywać kursu w ośrodku szkolenia kierowców ani zdawać egzaminu teoretycznego. Wystarczy zdać egzamin praktyczny, który kosztuje 170 zł. Wymagane jest jedynie ukończone 18 lat i posiadanie ważnego prawa jazdy kat. B. Warto jednak wcześniej poćwiczyć manewrowanie z większą przyczepą, aby zwiększyć swoje szanse na zdanie egzaminu.?

Na co trzeba uważać? To kluczowe dla bezpieczeństwa i niepopełnienia błędu

Przed przystąpieniem do egzaminu, należy upewnić się, że pojazd, którym będziemy holować przyczepę, ma odpowiednią dopuszczalną masę całkowitą (DMC) oraz że masa holowanej przyczepy nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej samochodu. Dodatkowo stosunek DMC pojazdu do DMC przyczepy nie może wynosić mniej niż 1,33:1.

Jeśli planujesz holować przyczepę, warto również sprawdzić, czy musisz opłacić przejazd w systemie e-TOLL. Kierowcy samochodów osobowych ciągnących przyczepę muszą uiszczać opłatę, jeśli masa własna zestawu przekracza 3,5 tony.?