Czy wiesz, że chluśnięcie wodą w samochód może skończyć się więzieniem?

Tak, wiem. To poważne wykroczenie lub nawet przestępstwo Nie wiedziałem/am, myślałem/am, że to tylko niewinny żart Zależy od sytuacji. Czasem to przesada, a czasem faktycznie groźne Lany Poniedziałek to tradycja, więc nie powinno się z tego robić afery