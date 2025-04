Znak STOP (B-20) może okazać się koszmarem dla kierowców, którzy ignorują jego znaczenie. Zasada jest prosta, gdyż jest to jedna z najbardziej czytelnych tablic na świecie. Chodzi o zatrzymanie przed skrzyżowaniem i ustąpienie pierwszeństwa. Niektórzy lekceważą go, co kończy się mandatem, punktami karnymi, a nawet niebezpiecznym wypadkiem. Zdarza się również, że traktują go mylnie jak znak A-7, który ostrzega o ustąpieniu pierwszeństwa.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Skoda Elroq RS. Elektryczny hot hatch w 2025 r.

Jaki jest mandat za niezatrzymanie się na "stopie"? Policja kara kierowców łamiących ten przepis

Znak B-20 nakazuje bezwzględne zatrzymanie pojazdu, a nie tylko ustąpienie pierwszeństwa. Nie bez przyczyny jest więc stawiany w pobliżu niebezpiecznych skrzyżowań. To właśnie na nich widoczność jest ograniczona, a zachowanie ostrożności i zredukowanie prędkości do zera kluczowe.

Złamanie przepisu jest poważnym wykroczeniem. Kończy się mandatem 300 zł i dopisaniem do naszego konta 8 punktów karnych. Warto również mieć świadomość, że takie postępowanie może prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków.

Znak B-20 i znak A-7 Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Chalimoniuk / Agencja Wyborcza.pl

Kiedy nie trzeba się zatrzymać przed znakiem STOP? W takiej sytuacji nie obowiązuje

Jest jeden wyjątek, kiedy nie musimy zatrzymywać się, widząc znak STOP. Mowa tutaj o sytuacji, w której obok niego znajduje się sygnalizacja świetlna. W tym przypadku to jej sygnał ma pierwszeństwo. Gdy zapali się zielone światło, mimo obecności znaku STOP, nie trzeba się zatrzymywać.

Czy zawsze zatrzymujesz się przy znaku "STOP"? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.