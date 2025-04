Od poniedziałku zmiana cen paliw. Tyle zapłacimy za benzynę, ON i LPG od 21 kwietnia

Zmiany na rynku i gwałtowne zanurkowanie kursu ropy naftowej na początku kwietnia wpłynęły na obniżkę cen gotowych paliw w rafineriach. W tym tygodniu jednak benzyna i olej napędowy zaczęły delikatnie drożeć. Jak informuje branżowy portal e-petrol.pl, 1000 l "dziewięćdziesiątki piątki" kosztuje w hurcie 4455,8 zł, a więc o 36 zł więcej, niż w ubiegłą środę, kiedy to ceny znalazły się na najniższym poziomie od dobrych kilku miesięcy. Podwyżkę odnotowano także w przypadku "diesla", który wyceniany jest na 4536 zł/m3 (podwyżka o 59 zł względem notowania z 16 kwietnia).

REKLAMA

Zobacz wideo

Spadki cen w hurcie przełożyły się w końcu na zauważalne obniżki na stacjach. W ciągu ostatniego tygodnia olej napędowy staniał o 10 gr, natomiast benzyna 95 średnio o 8 gr. "Średnia cena diesla wynosi aktualnie 5,98 zł/l i jest na najniższym poziomie od października ubiegłego roku. Benzyna 95-oktanowa kosztuje w tym tygodniu 5,89 zł/l a LPG jest wyceniane średnio na 3,08 zł/l" - dodają eksperci e-petrol.pl. Co czeka nas w nadchodzących dniach?

Zmiana cen paliw. Szykują się kolejne obniżki

Prognozy analityków są niezwykle optymistyczne. W przyszłym tygodniu możemy spodziewać się kolejnych wyraźnych obniżek cen. Co więcej, na wielu stacjach obowiązywać będą również świąteczne promocje. Benzyna Pb95 ma być wyceniana w granicach 5,76-5,89 zł/l, natomiast olej napędowy od 5,85 do 5,98 zł/l. Taniej zatankujemy również LPG, którego ceny zdaniem ekspertów będą mieściły się w przedziale od 3,02 do 3,09 zł/l.

Ceny paliw od 21 do 27 kwietnia. Prognoza e-petrol.pl

Benzyna Pb98 - od 6,52 zł/l do 6,67 zł/l,

Benzyna Pb95 - od 5,76 zł/l do 5,89 zł/l,

Olej napędowy - od 5,85 zł/l do 5,98 zł/l,

LPG - od 3,02 zł/l do 3,09 zł/l.

Zmiany na rynku naftowym. Cena ropy w górę

Po drastycznym spadku notowań ropy spowodowanym wprowadzeniem nowych ceł przez amerykańską administrację sytuacja "wraca do normy". Aktualnie inwestorzy płacą za baryłkę średnio 67,5 dol, a więc o 6 dol więcej, niż 8 kwietnia, kiedy to surowiec był wyceniany najtaniej od lutego 2021 roku. Podwyżki wynikają głównie z możliwości zawarcia porozumienia między USA a Unią Europejską w kwestii polityki celnej.

"Dodatkowym impulsem dla rynku były nowe amerykańskie sankcje, wymierzone m.in. w niezależne chińskie rafinerie, które mają na celu dalsze zmniejszenie eksportu irańskiej ropy. Oba te czynniki zwiększyły obawy o ograniczenie globalnej podaży, co bezpośrednio przełożyło się na wzrost notowań surowca" - dodają eksperci e-petrol.pl.