Kierowcy plują sobie w brodę. Dziś kupisz, a za rok będzie wart mniej o połowę

Przerzucenie się z samochodu spalinowego na elektryka jest poważną i z pewnością dokładnie przemyślaną decyzją. Jego cena do niskich nie należy, dlatego jeszcze przed zakupem rozważamy, czy to nam się w ogóle opłaci. Jak się okazuje, niekoniecznie, a coś, co kilkanaście lat temu było uznawane za hit i przyszłość motoryzacji, dziś ma coraz mniej zwolenników. Z czego to wynika?

Czy warto inwestować w samochód elektryczny? Tracą na popularności

Rynek samochodów elektrycznych wciąż prężniej działa, jednak zainteresowanie nimi maleje. Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA w 2024 roku w Niemczech sprzedaż takich pojazdów spadła o 69 procent, w Szwecji o 20 procent, a we Włoszech o 40 procent. W Polsce zaś w 2024 roku zarejestrowano ich aż o 1,4 mniej niż rok wcześniej.

Na co zwracają uwagę kupujący?

Brak dopłat w wielu krajach;

Słaby zasięg zimą;

Kiepska żywotność akumulatorów.

Ile tracą na wartości samochody elektryczne? Tego się niektórzy nie spodziewają

Według analiz portalu iseecard.com samochody spalinowe tracą 3,6 proc. wartości przy sprzedaży, a elektryczne 31,8 proc. Różnica jest więc kolosalna. Wymiana baterii jest droga i się raczej nie opłaca. Oprócz tego należy zwrócić uwagę na wysoki postęp technologiczny - nowe mają większy zasięg na jednym ładowaniu, dlatego starszych nikt już nie chce. A jakie są zalety? Z biegiem czasu sporo zaoszczędzisz na paliwie, a poza tym będziesz podróżować ze świadomością, że pojazd nie emituje szkodliwych środowisku substancji.

