Paliwo tanieje w ekspresowym tempie. Pierwsza stacja w Polsce przebiła barierę 3 zł za litr

polskirozlamacz 7 godzin temu

Co z tego, skoro jeździć nie ma gdzie? Tak w ogóle to nie ma się z czego cieszyć - w 2008 r. też była benzyna po 3 zł, to jest jeden z objawów Kryzysu (wielką literą). To nie jest tylko efekt wojny Saudów z Rosją, to także drastyczny spadek popytu.