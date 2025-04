Wymiana dokumentów prawa jazdy na nowe to konieczność dla kilku milionów polskich kierowców i nie da się tego uniknąć. Dokumenty bezterminowe również podlegają tym przepisom. Wszystko zgodnie z nowelizacją przepisów, które zakładają wymianę między 19 stycznia 2028 r. a 18 stycznia 2033 r.

Kto musi wymienić prawo jazdy w 2028 roku? Z tego nie wszyscy kierowcy zdają sobie sprawę

Wydawanie bezterminowych dokumentów prawa jazdy zostało zniesione po 18 stycznia 2013 roku, gdy zaczęto wprowadzać konkretne terminy ważności. Dla kategorii B, B1, B+E oraz A, A1, A2, AM i T jest to 15 lat. W przypadku kategorii C, C1, C1+E, C+E oraz D, D1, D+E, D1+E – jedynie 5 lat.

Wymieniając prawo jazdy, nie trzeba ponownie podchodzić do egzaminu, a badania lekarskie są wymagane tylko przy wyższych kategoriach. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie, kopię obecnego prawa jazdy oraz opłatę w wysokości 100,50 zł. Wszystko załatwia się w starostwie powiatowym. Osoby z kategoriami zawodowymi (C1, C+E, D1 itd.) muszą dostarczyć ważne zaświadczenia lekarskie i psychologiczne, bez których nie uda się przedłużyć uprawnień.

Czy prawo jazdy zdrożeje? Warto mieć to na uwadze

Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zmiany w cennikach. Koszt wydania krajowego prawa jazdy ma wzrosnąć nawet o połowę, a międzynarodowego – o 35 zł. Do tego planowane są wyższe opłaty za rejestrację pojazdów i tablice rejestracyjne, których ceny pozostawały bez zmian przez dwie dekady.

Niestety, obowiązujące przepisy są jednoznaczne i nie da się ich obejść. Zaniedbanie obowiązku wymiany prawa jazdy może skutkować nie tylko grzywną w wysokości co najmniej 1500 zł, ale również zakazem prowadzenia pojazdów. Z punktu widzenia prawa, utrata ważności dokumentu i uprawnień sprawia, że kierowca jest traktowany tak, jakby nigdy nie posiadał prawa jazdy.

Warto podkreślić, że ważność dokumentu a ważność samych uprawnień to dwie odrębne kwestie. Co to oznacza w praktyce? Jeśli nasze uprawnienia są nadal aktualne, a wygasł jedynie sam dokument, jego wymiana nie wymaga ponownego przechodzenia badań lekarskich. Wynika to z zasady, że przepisy nie działają wstecz – o ile wcześniej nie było obowiązku badań, obecna wymiana również ich nie wymusza.

