Ministerstwo przypomniało sobie, że istnieją starsze drogi w Polsce. Jest na nie plan

10 kwietnia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się trzecia edycja Kongresu Projektantów i Inżynierów. Uczestniczył w nim wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Polityk został zapytany o m.in. stan rozwoju polskiej sieci dróg. Jak stwierdził wiceszef resortu, rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 r.) powinien w znacznym stopniu uzupełnić braki w infrastrukturze drogowej. Dodał, że oprócz realizowania nowych inwestycji, ministerstwo wybiega już w przyszłość i skupia część swojej uwagi na już użytkowanych drogach.

REKLAMA

Zobacz wideo

"Przygotowujemy się do tego, co później. Musimy myśleć o tym, że oddając około 300-400 km dróg ekspresowych i autostrad rocznie, musimy pomyśleć o tym, co się degraduje. Drogi wybudowane 20-30 lat temu wymagają dużych nakładów już w tej chwili. O tym mało kto mówi, ale musimy się do tego przygotować, bo za chwilę kierowcy będą narzekać, że jeżdżą po drodze ekspresowej, która nie spełnia tych wymogów" – stwierdził wiceminister cytowany przez portal rynekinfrastruktury.pl

Budowa i remonty dróg. Kwestia odpowiedniego finansowania kluczowa

Wiceminister infrastruktury zaznaczył, że niezwykle istotne, a wręcz kluczowe będzie wypracowanie odpowiedniego modelu finansowania, tak dla powstających dróg, jak i tych, które przewidziane są do modernizacji. Dodał również, że należy poświęcić więcej uwagi drogom powiatowym, które troszeczkę odstają od tras krajowych. "O ile ta rozpędzona lokomotywa, jaką widzimy w budowie na drogach krajowych, idzie swoim torem, to szczególnie drogi powiatowe to jest ta skala, w której musimy pomyśleć o sposobie na przebudowę i inwestycje. Te drogi potrzebują wsparcia" – zauważył Bukowiec.

Oczywiście mimo tego, że ministerstwo skupia się aktualnie na domknięciu sieci dróg krajowych, będzie chciało zainwestować w rozwój mniejszych i dotychczas traktowanych drugorzędnie dróg niższej klasy. Jednak na ten moment priorytetem pozostają duże i kosztowne inwestycje takie jak Beskidzka Droga Integracyjna, drogowy ring wokół Warszawy, czy Zachodnia Obwodnica Szczecina. [...] to są dla nas wyzwania i wierzę, że wspólnie im podołamy" – dodał wiceminister.