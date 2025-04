Dokapitalizowanie kolei. Inwestycje w ramach program Kolej Plus nabiorą tempa

Inwestycje w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus do 2029 roku, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej, nabiorą tempa. PKP Polskie Linie Kolejowe (w 100 proc. spółka Skarbu Państwa) przeznaczą 1 mld 214 mln zł z emisji obligacji Ministerstwa Finansów na współfinansowanie inwestycji zaplanowanych w ramach programów wieloletnich. O emisji środków z dnia 14 kwietnia Polską Agencję Prasową poinformowało biuro prasowe spółki PKP PLK odpowiedzialnej za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych oraz za zarządzanie i synchronizację ruchu.

Środki uzyskane na podwyższenie kapitału zakładowego PLK wydadzą wyłącznie na współfinansowanie inwestycji zaplanowanych w ramach programów wieloletnich, w szczególności na zadania inwestycyjne Ponad miliard na tory w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus do 2029 roku

– wyjaśniają PKP Polskie Linie Kolejowe.

Wartość całego programu Kolej Plus przekracza 13 mld zł, z czego 11,2 mld zł wykłada budżet państwa. Ponad 2 mld zł wyłożą samorządy, głównie wojewódzkie. Zdecydowana większość środków jest już przez PLK rozdysponowana. Do końca grudnia 2023 r. PKP PLK w związku z programem Kolej Plus ogłosiła 31 postępowań przetargowych o wartości ok. 11,6 mld zł

Program Kolej Plus

Celem programu Kolej Plus jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.

Program jest skierowany przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego/związków metropolitalnych, które są zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Program zakłada realizację inwestycji liniowych – tj. modernizację istniejącej lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, jak np. budowa nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych.