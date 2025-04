Koszmar pracowników Tesli. Praca 7 dni w tygodniu po 13 godzin dziennie

Tesla w Chinach przechodzi znaczny kryzys wizerunkowy, a co za tym idzie również sprzedażowy. Jak podają dane China Passenger Car Association, sprzedaż hurtowa Tesli w azjatyckim państwie spadła o 21,8 proc. rok do roku w pierwszym kwartale 2025 r., podczas gdy sprzedaż detaliczna pozostała na tym samym poziomie w porównaniu z ubiegłym rokiem. Dla porównania główny konkurent Tesli — BYD, odnotował wzrost o 18,8 proc. w tym samym okresie.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Tesla Model 3 - jest lepsza, niż myślałem, ale nie jest idealna [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Pracownicy Tesli rezygnują z dni wolnych

Sprzedawcy Tesli, którzy mają najbardziej bezpośredni kontakt z klientami, odczuwają rosnącą presję ze strony producenta. Wielu sprzedawców zrezygnowało z dni wolnych, na rzecz pracy siedem dni w tygodniu, przy czym zmiany trwają prawie 13 godzin dziennie.

Jak podają pracownicy Tesli w Pekinie, obecny standard wymaga sprzedaży co najmniej jednego samochodu dziennie, co przekłada się na około 30 pojazdów miesięcznie. Niestety wielu sprzedawców ma trudności ze sprzedażą nawet 3-4 samochodów tygodniowo. Efektem tego jest wysoka rotacja pracowników. W jednym sklepie w Pekinie cały zespół sprzedaży jest wymieniany mniej więcej co półtora miesiąca.

Nowi pracownicy muszą sprostać rygorystycznemu procesowi wdrażania. Muszą opanować wiedzę o produktach w ciągu trzech dni, przechodząc jednocześnie codzienne kontrole recytacji. Czwartego dnia oczekuje się od nich zamykania transakcji lub zostaną zwolnieni.

Tesla ma starzejące się portfolio

Jaki jest powód tak dużych problemów Tesli w Chinach? Według ekspertów główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest starzejąca się linia produktów, która ma problemy z nadążaniem za szybkimi zmianami wprowadzanych wśród chińskich producentów samochodów, takich jak BYD. Odświeżony Model Y wprowadzony na początku tego roku zapewnił pewien rozpęd sprzedaży, ale nie przywrócił Tesli jej poprzedniej pozycji lidera rynku.

Według raportów branżowych zespół Tesli w Chinach opracowuje nowy pojazd – najprawdopodobniej tańszą wersję Modelu Y. Jeśli obecny odświeżony Model Y okaże się niewystarczający, tańsza wersja może zostać wprowadzona na rynek w drugiej połowie tego roku.

W pierwszym kwartale sprzedaż detaliczna Tesli w Chinach osiągnęła 134.600 sztuk, co stanowiło prawie 40 proc. jej globalnej sprzedaży. Nic więc dziwnego, że rynek chiński jest oczkiem w głowie amerykańskiego producenta. Zwłaszcza że w innych regionach świata sprzedaż znacznie zmalała, w tym również w Polsce.