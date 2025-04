Tunel w warszawskiej dzielnicy rozwiąże problem korków. Ale przez dwa lata będą koszmarne

Każdy, kto zajechał do Wesołej, wie, że przejazd przez tory jest uciążliwą sprawą. To ma się jednak zmienić już za jakiś czas. Właśnie podpisano umowę pomiędzy kolejarzami a Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta na budowę tunelu pod torami. Szykuje się duże udogodnienie, ale zanim to nastąpi, będzie trzeba swoje odstać w korkach.

