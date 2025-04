Ponad 1000 km zasięgu. Tak jeździ nowy chiński hybrydowy SUV. Jaecoo 7 Super Hybrid

Tak się walczy ze stereotypami. Jaecoo udowadnia, że chińskie samochody wcale nie muszą być tandetne, wykonane byle jak, śmierdzące i przeciętne w prowadzeniu. Okazuje się, że wystarczy się postarać, by zrobić auto, które już przy pierwszym kontakcie wzbudza wiele pozytywnych wrażeń. Nowe Jaecoo 7 Super Hybrid to jeden z tych samochodów.

Jaecoo 7 jest już w Polsce od kilku miesięcy. Chińczycy zaczęli w naszym kraju od zwykłej wersji benzynowej. Elektryk? Na to jeszcze za wcześnie. Hybryda? To już najwyższy czas. I tak oto na początku 2025 r. pojawiła się pierwsza tak wyczekiwana hybryda. I to nie byle jaka. Chińczycy dali sobie spokój z wynalazkami na miarę miękkich hybryd MHEV. Od razu zaczęli od dużego H. A ściślej od hybrydy pług-in. Czyli – PHEV.

Hybryda po chińsku

Chińska hybryda to bardzo ciekawa konstrukcja. To połączenie czterocylindrowego benzynowego 1.5 l o mocy 143 KM z zadziwiająco mocnym motorem elektrycznym (ponad 200 KM). Do tego akumulator 18,3 kWh (niestety nie zawsze można go było naładować przy użyciu fabrycznej ładowarki) i tajemniczy automat 1DHT (możliwa jazda w trybie hybrydy szeregowej i równoległej). Całość wedle deklaracji producenta powinna przejechać nawet ok. 1200 km bez potrzeby tankowania czy ładowania po drodze. Z tego w trybie elektrycznym można w teorii przejechać nawet ponad 90 km. W praktyce nieco mniej. Przy temperaturze ok. 2-4 st. C i jeździe po mieście i w trasie prądu powinno starczyć na ok. 70-80 km. Całkiem sporo.

Przy miejskiej jeździe, gdzie dominuje elektryk (tryb EV do 40 km/h) zasięg topnieje powoli. Podobnie jest na autostradzie (oba silniki napędzają auto a odzysk energii jest największy) przy wolniejszym i spokojniejszym tempie. Ale jak chcesz jechać szybko i bardzo dynamicznie to możesz się zdziwić. Po 100 km jazdy z niemal całkowicie rozładowanym akumulatorem zasięg stopniał o ponad 250 km! Wedle danych komputera samochód spalił zatem ponad 7,5 l. Wyniki (wskazania komputera) były dość zróżnicowane zależnie od trybu jazdy – od 4,5 l po nawet 8 l.

Jak się jeździ chińską hybrydą? Zadziwiająco komfortowo. Konstruktorzy zadbali o to, by jak najczęściej jeździć na prądzie. A to całkiem przyjemna jazda. Jaecoo J7 Super Hybrid jest bowiem bardzo żwawe, dzięki mocnemu elektrykowi. Bez żadnego wysiłku zostawiasz większość aut startując spod świateł na skrzyżowaniu. Bez trudu włączysz się do ruchu czy wyprzedzisz wolnej jadące auto. I nie musisz się przy tym martwić o protesty ze strony pasażerów. Przyspieszanie jest płynne i nie ma nadmiernego wciskania w fotel. Da się także jeździć wolno i spokojnie. W tej mierze jest zaskakująco dobrze, więc nawet początkujący kierowca powinien sobie poradzić i szybko opanuje technikę jazdy.

Chińska hybryda na autostradzie

Na autostradzie hybrydowe Jaecoo ma dwa oblicza. Z jednej strony dobrze reaguje na wciśnięcie pedału gazu i całkiem satysfakcjonująco przyspiesza. Jeśli tylko możliwe porusza się w trybie elektrycznym. Silnik benzynowy dołącza rzadko. Ale jeśli już się aktywuje to odbywa się to niemal niewyczuwalnie. Szarpnięcia? Żadnych. Wycie silnika przy mocnym wciskaniu pedału gazu? Nie ma. Irytujący hałas? Też nie ma! Okurowski jednak i tak ma się do czego przyczepić.

Testowy egzemplarz kilka razy zaskoczył dość dziwnym zachowaniem. Za każdym razem miało to miejsce na autostradzie. Jaecoo rozpędzało się do ok. 120 km/h i całkowicie traciło wigor. Nie chciało rozpędzić się więcej. Nie pomagało wybieranie trybu hybrydowego czy opcji sport. Zwykle dopiero po kilkudziesięciu sekundach samochód zaczął reagować na wciśnięcie pedału do podłogi.

Jak prowadzi się hybrydowe Jaecoo? Priorytetem jest komfort, więc auto ma delikatnie wyczuwalną tendencję do pływania. W tej mierze trochę przypomina dawne Citroeny z hydro pneumatyką czy wiele amerykańskich aut. Nie mam jednak zastrzeżeń do stabilności i spokoju. Układ kierowniczy dość mocno izoluje kierowcę od drogi. Przełożenie jest takie, że trzeba trochę nakręcić się kierownicą na parkingu. W Jaecoo lepiej szybko oswoić się ze sporym promieniem skrętu, by potem oszczędzić sobie nerwów podczas manewrów w ciasnych miejscach czy na parkingu pod sklepem.

Trzeba także oswoić ze zbyt wrażliwymi układami asystującymi kierowcy. Najbardziej irytuje monitorowanie uwagi kierowcy. Trzeba przywyknąć, że Jaecoo będzie w tej kwestii często i bezpodstawnie wszczynać alarmy. Podobnie jest zresztą w wielu samochodach japońskich marek.

Hybrydowe Jaecoo J z rocznika 2025 poznasz po rozwiązaniach znanych z nowych modeli aut elektrycznych. Chińczycy nieco zapatrzyli się na Teslę czy Volvo, które uparcie forsują regulację wielu elementów poprzez ekran dotykowy i przyciski na kierownicy. W przypadku chińskiego SUV-a tak prowadzi się regulację lusterek. Dostęp do funkcji możliwy jest tylko w trakcie postoju. Nawet przy niewielkiej prędkości nie dokonasz już żadnej korekty.

Chińskiej ergonomii trzeba się nauczyć

W kwestii ergonomii trudno nie wspomnieć o dźwigniach przy kolumnie kierownicy. Prawą sterujesz pracą skrzyni biegów Lewa służy zaś nie tylko do kierunkowskazów, ale także do sterowania pracą wycieraczek z przodu i z tyłu. Warto to przećwiczyć, by przy pierwszej deszczowej aurze nie było niespodzianki.

Zestaw multimedialny działa sprawnie i stabilnie. Jak raz sparujesz telefon to już łączy się bez problemu. Znakomicie działa Apple CarPlay, który łatwo uruchomić już przy pierwszym parowaniu telefonu z radiem. Niestety jedno nie udało się konstruktorom odpowiedzialnym za sprzęt multimedialny. W Jaecoo dość słabo działa odbiornik radiowy. Trudno posłuchać radia nawet w obrębie miasta. A im dalej od nadajnika tym niestety gorzej. Znamienne, że producent zrezygnował z tradycyjnej anteny na dachu. Nie doszukałem się też jej w bocznych szybach. Niewykluczone, że instalację antenową ukryto w przednich słupkach lub w górnej części przedniej szyby. Jest zatem co poprawiać.

Jaecoo można zaś pochwalić za zaskakująco udane pokładowe nagłośnienie. Firmuje je nie byle kto. Chińczycy sięgnęli po pomoc Sony, które wykonało kawał dobrej roboty. Zestaw ośmiu głośników radzi sobie z efektownym nagłośnieniem całej kabiny. Jest spora rezerwa tonów niskich, którą docenisz nie tylko za dobre brzmienie wielu współczesnych nagrań. Basu jest na tyle sporo, że można nawet sprawdzić jakość wykonania auta. Nawet przy mocnej dawce tonów niskich nic nie jęczy ani nie trzeszczy z boczków drzwiowych czy deski rozdzielczej. W tej mierze Jaecoo dobrze wykonało swoją pracę. Kabinę zaprojektowano bardzo schludnie i estetycznie, a tworzywa dobrze spasowano. Co ważne Chińczycy nie żałowali miękkich i przyjemnych w dotyku plastików, a całość sprawia solidne wrażenie. W tej mierze wiele europejskich marek wypada skromniej od Jaecoo. Niestety!

Za kierownicą Jaecoo Super Hybrid

W Jaecoo potrzebowałem trochę czasu, by znaleźć optymalne miejsce za kierownicą (niestety w testowanym egzemplarzu najwyraźniej był problem ze zbieżnością, gdyż była krzywo ustawiona do jazdy na wprost). Fotel wydaje się mięsisty, ale dość szybko przekonałem się, że brakuje lepszego podparcia, a siedzisko jest zbyt krótkie. Chciałbym także by powiększyć zakres regulacji kierownicy. Jest co poprawiać.

Chiński SUV można docenić za dość przestronną kabinę, Czterem dorosłym osobom będzie zatem wygodnie. Z tyłu jest sporo przestrzeni nawet dla wyższych i rosłych osób. Nie ma także problemu w sytuacji, gdy z przodu usiądzie wysoki kierowca czy pasażer.

Przestrzeń na bagaże jest nieco ograniczona (500 l wg. normy VDA). Bagażnik jest szeroki i długi, ale wysokość jest tylko przeciętna. W praktyce da się postawić pionowo walizkę kabinową, ale większej już nie. Pod półką podłogi jest spore styropianowe wypełnienie, które chroni komponenty napędu hybrydowego (m.in. akumulator). Inżynierom udało się jednak wygospodarować przestrzeń na pomieszczenie ładowarki.

Bagażnik Jaecoo J7 skrywa ciekawy gadżet. Konstruktorzy tak opracowali roletę, by można ją było ustawić pionowo. Po co? Tworzy wówczas ekran do małego rzutnika. Zatem na biwaku zabawa gwarantowana nie tylko z wyświetlaniem bajek, ale np. jakiegoś sportowego wydarzenia. Pomysłowe!

Chińskich inżynierów warto pochwalić za coś jeszcze. Wreszcie poprawili ładowność samochodu. A ta jest dość marna w wersji benzynowej (ledwie 323 kg). W hybrydzie na pokład można zabrać łącznie 515 kg. Postęp spory.

Ceny i gwarancja - Jaecoo 7 Super Hybrid

Hybrydowe Jaecoo J7 jest dostępne w Polsce w cenie od 159 tys. zł za wersję Select. W cenniku znajdziesz jeszcze droższą o 10 tys. zł odmianę Exclusive. Tyle trzeba dopłacić za takie dodatki jak m.in. podgrzewanie kierownicy i przednich foteli, oświetlenie nastrojowe, przyciemniane tylne szyby, wentylację siedzeń z przodu, ładowarkę indukcyjną, ekran HUD czy system audio firmowany przez Sony. W cenie samochodu uwzględniono 7-letnią gwarancję mechaniczną z limitem 150 tys. km przebiegu. Osobna gwarancja dotyczy akumulatora oraz silnika elektrycznego i modułu sterowania napędu hybrydowego. W tym przypadku producent udziela ochrony na 8 lat (limit przebiegu to 160 tys. km).

Jaecoo J7 Super Hybrid — podsumowanie

Samochód już od pierwszego kontaktu sprawia bardzo dobre wrażenie. Auto docenisz za solidnie wykonaną kabinę, dobre materiały wykończeniowe czy wysoki komfort jazdy. Nie licząc niezrozumiałego zachowania na autostradzie chiński SUV zyskuje także w kwestii dość harmonijnie pracującego napędu. Otwartą kwestią pozostaje niezawodność jak i spadek wartości po kilku latach użytkowania (używane kilkuletnie auto na gwarancji może być kuszącą ofertą na rynku wtórnym). W tej mierze wciąż jest niestety więcej pytań niż odpowiedzi. Samochód udostępniła do testu firma Omoda Auto Polska. Firma nie miała wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.