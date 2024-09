Droga ekspresowa S6 na Pomorzu. Jedna z najbardziej istotnych dróg w Polsce

Droga ekspresowa S6 to jedna z najważniejszych tras w Polsce. Aktualnie ok. 220 km ekspresówka będzie się z czasem powiększała. Jak tłumaczą przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, będzie to prawdziwa królowa pomorskich dróg. "Połączy największe miasta Polski Północnej: Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynię i Gdańsk, od autostrady A6 w okolicy Kołbaskowa po początek A1 w Rusocinie i będzie miała blisko 400 km długości" - dodają drogowcy.

REKLAMA

Droga ekspresowa będzie również stanowiła łącznik z większością morskich portów, a także ułatwi turystom podróżowanie do najważniejszych miejscowości turystycznych na wybrzeżu. Obwodnica będzie miała też szczególne znaczenie dla położonych na północ od Szczecina Polic. "Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła Goleniów Północ (S3/S6), trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta będzie wynosiła 23 km, a czas przejazdu znacząco się skróci" - tłumaczy GDDKiA. Rzecz jasna, do finalizacji planów drogowców jeszcze długa droga. Jednym z najpoważniejszych zadań będzie budowa prawie 50-kilometrowej Zachodniej Obwodnicy Szczecina, a w jej ramach także i najdłuższego tunelu drogowego w Polsce!

Zobacz wideo

Zachodnia Obwodnica Szczecina z najdłuższym drogowym tunelem w Polsce

Jak informują drogowcy, pierwszy odcinek Zachodniej Obwodnicy Szczecina o długości 25,5 km wytyczony będzie od węzła Szczecin Zachód w Kołbaskowie i przechodzić będzie na zachód od stolicy województwa w kierunku północnym. Kończyć się będzie na węźle Police. Od tego miejsca swój bieg rozpoczynać będzie drugi, nieco krótszy fragment (ok. 23,4 km), który będzie prowadził w kierunku wschodnim do węzła Goleniów Północ. To właśnie podczas stawiania tej części trasy drogowców będzie czekało najpoważniejsze wyzwanie - budowa tunelu pod Odrą.

Pierwotnie zakładano, że obiekt będzie miał ok. 3,5 km długości. Wkrótce jednak plany musiały zostać zmodyfikowane — ze względu na bliskość instalacji przemysłowych pobliskich zakładów chemicznych przebieg tunelu nieco zmieniono, co poskutkowało jego wydłużeniem do ok. 5 km. "Będzie to drugi, obok tunelu pod Świną, obiekt tego typu na Pomorzu Zachodnim i jednocześnie najdłuższy tunel w Polsce" – stwierdza GDDKiA cytowana przez portalsamorzadowy.pl.

Wizualizacja tunelu pod Odrą. Fot. GDDKiA

Prace przygotowawcze rozpoczęto już sześć lat temu. W ramach badań podłoża wykonano w sumie 63 km wierceń i 22 km sondowań, z czego najgłębsze miały aż 90 m. "Tunel został zaprojektowany z uwzględnieniem zagrożenia powodziowego. Biorąc pod uwagę bliskość Odry, w szczególności od strony wschodniego wlotu do tunelu, w projekcie wzięto pod uwagę szacowany poziom wody 500-letniej, czyli ryzyka, które przewidywane jest raz na 500 lat" - dodaje Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Najdłuższy drogowy tunel w Polsce. Kiedy otwarcie?

Wielu kierowców z zachodniopomorskiego nie może się już doczekać Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Niestety, będą musieli wykazać się cierpliwością. Zgodnie z planami drogowców pierwszy z realizowanych odcinków (Kołbaskowo - Police) zostanie otwarty dopiero w 2029 roku. Drugi fragment z tunelem pod Odrą zostanie oddany do użytku dwa lata później, a więc w 2031 roku.