Dacia Duster to hit również na rynku aut używanych. Która generacja SUV-a jest lepsza?

Podczas 14 lat obecności w Europie dwóch generacji Dustera, do klientów trafiło ponad 2,2 miliona egzemplarzy. Imponujący wynik, biorąc pod uwagę dość budżetowy charakter modelu. Dopiero teraz ten obraz się nieco zmienia. O ile teraz za nowe auto trzeba zapłacić 80 800 złotych, o tyle jeszcze 6 lat temu można było wyjechać z salonu bazową wersją za 39 900 zł. Zerkając na egzemplarze z rynku wtórnego, nie sposób nie dojść do wniosku, że kompaktowy crossover przyzwoicie trzyma cenę.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Dacia Spring. Poznajemy z bliska Dacię jeszcze przed światową premierą

Dacia Duster I nie wygląda spektakularnie

2010 zapisał się w historii dużymi zgłoskami. Wtedy do europejskich salonów wjechał pierwszy Duster. Chyba nawet włodarze znad Sekwany nie spodziewali się takiego sukcesu. Dacia sprzedawała się dobrze nie tylko w Polsce, na Bałkanach i w biedniejszych krajach Starego Kontynentu. Tysiące egzemplarzy zasiliły parki maszynowe Niemiec, Francji i krajów Beneluxu. Nic dziwnego. Żaden z konkurentów nie mógł pochwalić się taką jakością ceny do jakości.

Pierwszy Duster wygląda dziś dość siermiężnie. Niemniej, nietrudno spotkać go na ulicy. 15 lat od debiutu, a mnóstwo wozów wciąż zdobywa kolejne kilometry. Biorąc pod uwagę obecne standardy, auto wpisuje się w dolny próg gabarytów klasy kompaktowej. Ma 432 cm długości, 182 szerokości i 168 wysokości. Rozstaw osi wynosi 267 cm. Do tej układanki dokładamy 21 cm prześwitu i stosunkowo prosty napęd na obie osie, halogenowe lampy, duże relingi i srebrne obudowy zewnętrznych lusterek. Nieco większe możliwości personalizacji pojawiły się w 2013 w odmianie po lifcie. Całkiem trwałe okazują się za to lakier i powłoka antykorozyjna.

Dacia Duster I kuleje w kategorii ergonomii, ale zapewnia sporo miejsca

Nie oszukujmy się, ale kabina rumuńskiego crossovera nie jest szczytem elegancji. Wnętrze zmontowano z tanich plastików, przeciętnie zmontowanych. Po latach potrafią zaskrzypieć. Okazują się jednak trwałe na mechaniczne uszkodzenia. Dominuje czerń i wszelkie odcienie szarości. W pierwszej odsłonie pomalowano centralny panel kolorem mającym imitować drewno. Mamy za to wiele fizycznych przełączników i proste radio z odtwarzaczem CD. Zupełnie niezrozumiałe jest natomiast umieszczenie panelu do sterowania szybami pomiędzy fotelami, a klaksonu w dźwigni kierunkowskazów. To zmieniło się w 2013.

Fotele mają przeciętne wyprofilowanie, nieco za krótkie siedzisko i licho sprawdzają się podczas dłuższych tras. Sporo za to miejsca znajdziemy w drugim rzędzie. Dacię można traktować jak 4-osobowe auto rodzinne. Bagażnik pochłonie 475 litrów w wersji FWD i 408 w AWD. Po złożeniu asymetrycznego oparcia kufer zmieści 1600 l, co należy uznać za bardzo dobry wynik. W odmianie przednionapędowej koło zapasowe umieszczono pod podłogą.

Dacia Duster I fot. Dacia

W kategorii dodatków możemy liczyć na prosty tempomat, niewielki ekran komputera pokładowego i klimatyzację sterowaną manualnie. Po modernizacji pojawiły się multimedia z ekranem dotykowym oraz nawigacją sygnowaną przez firmę TomTom. Główne zarzuty? Mechacąca się tapicerka, kiepskie wyciszenie i surowy dźwięk zamykanych drzwi. Elektronika nieźle znosi się próbę czasu.

Niespieszne, ale trwałe i współpracujące z LPG

Zestaw jednostek napędowych przywołuje lata 90. To był dobry czas dla stosunkowo tanich w serwisie i trwałych konstrukcji. Mieliśmy ich na rynku prawdziwy wysyp. Tym tropem poszli inżynierowie Dacii i zaaplikowali do swego flagowego wówczas modelu podobne rozwiązania.

W momencie debiutu w 2010, w Dusterze mogliśmy znaleźć tylko jednego benzyniaka. To wolnossące 1.6 105 KM z opcją zamówienia instalacji LPG w salonie. To trwały motor wymagający regularnej wymiany oleju i filtrów. Niezbyt dynamiczny, bowiem pierwsza setka pojawia się po 11,8 sekundy, a wskaźnik prędkościomierza kończy bieg na 165 km/h. To silnik opracowany przez inżynierów Renault.

W 2015 wprowadzono silnik Nissana – 1.6 SCe o mocy 115 KM i 156 Nm. Nieco lepsze parametry i przyspieszenie do setki na poziomie 11 sekund. Wciąż niespiesznie. Tutaj mamy bardziej zaawansowany wtrysk, przez co montaż gazu może stać się nieopłacalny. Polecamy natomiast zainteresować się francuskim 1.2 TCe – 125 KM i 205 Nm. Ma doładowanie i cechuje się wyraźnie lepszą elastycznością przy znacznym obciążeniu.

W alternatywie pozostaje wysokoprężne 1.5 dCi. W zależności od rocznika rozwija 86, 90, 107 lub 110 KM. Jest najoszczędniejszą propozycją w gamie i nie trzeba się jej bać. To wersja poprawiona, zatem zjawisko obracających się panewek jest incydentalne. Co ciekawe, pierwsze wersje dCi nie miały dwumasowego koła zamachowego i filtra DPF, co istotnie wpływa po latach na koszty serwisu.

Dacia Duster I fot. Dacia

Dacia Duster II ma o wiele więcej atutów

O ile pierwsze wcielenie było dość siermiężne, o tyle w drugim sytuacja wygląda znacznie lepiej (2017-2024). Zwłaszcza z zewnątrz, gdzie w bogatszych wersjach pojawiły się między innymi proste reflektory LED, a także całkiem mocne, doładowane odmiany silnikowe. Do tego Dacia ociera się rozmiarami o klasę kompaktową. Ma 434 cm długości, 180,5 szerokości i 168 wysokości. Rozstaw osi wynosi 267,5 cm. Ma również prześwit na poziomie 21 cm, co w połączeniu z panelami ochronnymi karoserii i opcjonalnym napędem na cztery koła, pozwala poważnie myśleć o eksploatacji na nieutwardzonych szlakach.

Większość Dusterów opuściła salony na aluminiowych felgach w rozmiarze 16 lub 17 cali. W bazowych specyfikacjach spotkamy stalowe koła z kołpakami. Po latach trudno się przyczepić do powłoki antykorozyjnej. Rdzewieją egzemplarze po nieudolnych i wykonanych niskim kosztem naprawach. Jeśli już się pojawi, najczęściej atakuje podwozie, dlatego warto je przejrzeć przed kupnem.

Więcej cywilizacji w kabinie

Duster to przestronne i całkiem wygodne auto. W dwóch rzędach zmieścimy czterech dorosłych podróżnych. Bagażnik w standardowej konfiguracji mieści 478 litrów. Po złożeniu asymetrycznego oparcia, jego pojemność rośnie do 1614 l. Na pokładzie nie brakuje też przydatnych schowków. Jeden z nich to funkcjonalna szuflada pod fotelem pasażera. Jakość materiałów wykończeniowych prezentuje przeciętny poziom, ale auto nadrabia dość solidnym montażem. Niemniej, w samochodach z przebiegami powyżej 100 tysięcy kilometrów, niektórzy użytkownicy narzekają na lekkie skrzypienie nacierających na siebie plastików. Do tego nie przekonuje wyprofilowanie foteli. Co prawda przestrzeni nie brakuje dla czwórki dorosłych, ale w dłuższej trasie będziemy narzekać na kształt oparć. To samo tyczy się szybszej jazdy w zakrętach. Na szczęście, do tego akurat układ jezdny Dacii nie zachęca.

Dostępu do wnętrza rumuńskiego crossovera może strzec bezkluczykowy system. Na długiej liście wyposażenia znajdziemy też wiele gadżetów. Układ multimedialny bazuje na 7, a w poliftowej odmianie na 8-calowym ekranie dotykowym (od 2020). W topowej specyfikacji oferuje nawigację i bezprzewodową łączność ze smartfonami opartymi na Apple CarPlay oraz Android Auto. Na parkingu i poza utwardzonymi szlakami przyda się zestaw kamer o zasięgu 360 stopni. Nie wszystkie przeszkody da się dostrzec z pozycji fotela kierowcy. Docenimy również podgrzewane fotele, układ wspomagania parkowania tyłem czy dodatkowe dwa gniazda USB w drugim rzędzie. Warto zatem szukać dobrze wyposażonych egzemplarzy. Pokładowa elektronika nieźle znosi próbę czasu. Niewielkie usterki wyeliminujemy kosztem kilkuset złotych.

Dacia Duster II fot. Dacia

Dacia Duster II oferuje od 90 do 150 KM

Z uwagi na normy WLTP, paleta jednostek Dustera mocno ewoluowała. Ofertę silnikową otwiera benzynowe, 90-konne 1.0 TCe sprzężone z manualną, 6-stopniową przekładnią. Bardziej wymagający kierowcy mogą postawić na 1.3 TCe o mocy 130 lub 150 KM. Topowe wersje łączą się z napędem na obie osie, a benzynowa z dwusprzęgłową skrzynią EDC. Najmocniejsza osiąga setkę w 10,4 sekundy.

Propozycja dla oszczędnych to odmiana 1.0 TCe o mocy 100 KM. Została wyposażona w fabryczną instalację LPG. Zużywa niewiele ponad 6,5 l paliwa w cyklu mieszanym, co oznacza wydatek na poziomie około 22 złotych za przejechanie 100 km. Fabryczny gaz to blisko 20 procent używanych aut w gamie rumuńskiego SUV-a. Układ trafnie dobrany i nieznacznie podnoszący osiągi. Jednostki regularnie serwisowane nie sprawiają nieprzewidzianych niespodzianek. Wystarczą im systematyczne wymiany oleju co 10-15 tysięcy kilometrów i zestawu rozrządu co 100 tysięcy kilometrów. Jeśli padnie turbo, przygotujmy się na kwotę rzędu 1500 złotych.

Jeżeli popatrzymy na auta z pierwszych lat produkcji, znajdziemy tam na przykład 1.6 SCE o mocy 115 KM. To pancerny motor nie wymagający przesadnej troski. W nim również spotkamy opcjonalną instalację LPG. Nie grzeszy dynamiką i zużyciem paliwa, ale bolączki rekompensuje długowiecznością. Ciekawą alternatywą pozostaje również 1.2 TCe generujący 125 KM. Ten sam, co w pierwszej generacji Dustera.

Dość dużą popularnością cieszy się produkowany od dwóch dekad diesel 1.5 dCi o mocy 90, 95, 110 i 115 KM. Wyposażony jest w bezpośredni wtrysk common-rail oraz turbosprężarkę ze stałą geometrią łopat. Udoskonalony motor nie odstaje od rywali w tej klasie pojemnościowej. Podobnie jak jednostki konkurencji, tak i tu spotkamy zapychający się DPF. W egzemplarzach użytkowanych głównie w trasie potrafi wytrzymać do 200 tysięcy kilometrów. Jego regeneracja pochłonie 1200-1500 zł. Montaż nowego to ponad 3 tysiące zł. Sam motor zapewnia natomiast wystarczającą dynamikę, spalając przy tym symboliczne porcje oleju napędowego. Wprawny kierowca z łatwością zbliży się do 4 litrów na setkę poza miastem i 6 l w korkach. Topowe specyfikacje mogły mieć 4x4 i automatyczną, dwusprzęgłową skrzynię EDC z suchymi sprzęgłami. Ta cechuje się kosztami zbliżonymi do DSG Volkswagena, ale problemy pojawiają się nieco później.

Dacia Duster II fot. Dacia

Zawieszenie Dustera wykorzystuje kolumny McPhersona z przodu i belkę skrętną przy tylnej osi. Najszybciej zużywają się wszelkie łączniki i inne gumowe elementy. Ich wymiana to kilkadziesiąt złotych, a dostęp do części nie pozostawia wiele do życzenia. Brak zaawansowanej elektroniki również przekłada się na względny spokój. W Dusterze nie stwierdzono poważnych chorób.

Dacia Duster – ceny, sytuacja rynkowa

Kupno zadbanej i pochodzącej z polskiej sieci sprzedaży Dacii będzie dość prostym zadaniem. Duża popularność modelu przekłada się na liczbę używanych egzemplarzy z pewną historią serwisową. Dominują wersje benzynowe, a 20 procent z nich dysponuje fabryczną instalacją LPG. Podobną podażą cechują się warianty wysokoprężne. Rozglądając się za pierwszą generacją, warto wysupłać z portfela około 25-30 tysięcy zł. To pozwoli na egzemplarze z lat 2014-2016 z przebiegiem na poziomie 150-200 tysięcy kilometrów. Najtańsze auta są wyceniane na 15-16 tysięcy zł.

Niestety, na niskie ceny nie mamy co liczyć w przypadku drugiego wcielenia, choć wciąż są na lepszym poziomie, niż chociażby Mitsubishi ASX-a czy Suzuki S-Crossa. Próg wejścia wiąże się z wysupłaniem z portfela przynajmniej 37-39 tysięcy złotych. Tym samym, jeśli ktoś kupił Dustera w przeciętnej wersji wyposażeniowej, wcale na niej nie stracił przesadnie. Najlepszy budżet na Dacię to około 50 tysięcy zł. Pozwoli na kupno 1.3 TCe o mocy 130 KM. Zestaw optymalny do codziennej przygody.

Czy warto kupić Dacię Duster?

Duster to propozycja dla osób szukających dość „taniego", przestronnego i względnie komfortowego crossovera z opcjonalnym napędem na cztery koła, zwiększonym prześwitem i możliwością bezpiecznego zjechania z utwardzonych szlaków. Na asfalcie nie grzeszy precyzją, ale zapewnia niezłą wygodę dla czterech dorosłych i zadowalający poziom dodatków z zakresu bezpieczeństwa. Jego awaryjność nie odstaje od rywali, a koszty eksploatacji nie zrujnują domowego budżetu. To ciekawa propozycja dla osób poruszających się po dziurawych drogach. Polecamy wariant z fabrycznym LPG, doładowane benzyniaki i ropniaki. Tych ostatnich wkrótce może zabraknąć, a są wyjątkowo oszczędne i do 200-250 tysięcy kilometrów nie sprawiają zauważalnych problemów.