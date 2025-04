Świadkami takiego wykroczenia jesteśmy niemal codziennie. Mowa tutaj o scenariuszu, w którym jedno auto zatrzymuje się przed przejściem, z kolei drugie na sąsiednim pasie jedzie dalej. Tym samym taki kierowca stwarza zagrożenie i naraża na niebezpieczeństwo innego uczestnika ruchu. W takich sytuacjach zazwyczaj to czujność i ostrożność pieszego zapobiega dojściu do tragedii. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że omijanie to także przejazd obok stojącego pojazdu, nawet bez zmiany pasa.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Toyota Hilux z napędem mild hybrid. Dzięki niemu zostanie z nami w Europie

Czy auto musi przepuścić pieszego? Sprawdzamy, co mówią przepisy

W sytuacji, gdy widzimy hamujący przed przejściem pojazd, również musimy rozpocząć hamowanie. Zgodnie z art. 26 Prawa o ruchu drogowym "kierującemu pojazdem zabrania się omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu". Oznacza to, że jeśli auto na lewym pasie stoi przed przejściem, pojazd na prawym również powinien się zatrzymać. Nawet jeśli pieszy jeszcze nie wszedł na jego pas.

W przeciwnym wypadku grozi nam mandat w wysokości 1500 zł (recydywa 3000 zł). Na konto zostanie doliczone również 15 punktów karnych. Należy mieć na względzie, że konsekwencje niezatrzymania się mogą być znacznie poważniejsze, jeśli dojdzie do potrącenia.

Kiedy można ruszyć na przejściu dla pieszych? Zapamiętaj tę zasadę

Wraz ze zmianami, które weszły w życie 1 czerwca 2021 roku, kiedy to znowelizowano ustawę Prawo o ruchu drogowym, piesi na przejściach dla pieszych są znacznie bardziej uprzywilejowani, niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Gdy tylko zbliżamy się do "zebry" musimy zachować czujność.

Przejście dla pieszych. Zdjęcie ilustracyjne Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Kierowca w świetle obowiązujących przepisów ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na "zebrze" lub na nią wchodzącemu. Co to oznacza? Chodzi o powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić pieszego do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku. Kierujący pojazdem może ruszyć samochodem, dopiero gdy zejdzie on z pasa, na którym znajduje się auto. Nie musi więc czekać na zejście pieszego z całego przejścia.

Jak oceniasz bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Twojej okolicy? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.