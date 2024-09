Na tę trasę czeka cała metropolia. Będzie gotowa już w 2025 roku

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej to część powstającej właśnie drogi ekspresowej S7. Podzielona została na dwie osobne inwestycje, a więc odcinek Chwaszczyno - Żukowo oraz fragment Żukowo - Gdańsk Południe. Jak tłumaczą przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad obwodnica połączy Obwodnicę Południową Gdańska i Trasę Kaszubską tworząc zewnętrzną obwodnicę w stosunku do istniejącej już Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta. Warto nadmienić, że ostatnia z wymienionych tras zbliża się już do granic swojej przepustowości, przez co musi zostać odciążona.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej. Droga ekspresowa z 200-metrową estakadą

Nowa dwujezdniowa droga ekspresowa będzie liczyła ok. 32 km długości. Co więcej, w ramach inwestycji powstanie również 6-kilometrowa obwodnica Żukowa, która wytyczona będzie w ciągu drogi krajowej nr 20. Jednym z najciekawszych elementów trasy będzie estakada nad rzeką Radunią. "Długość obiektu wynosi około 200 m, z kolei wysokość w najwyższym miejscu – 20 m. Do tego rozpiętość największego przęsła to 58 m" - przekazuje GDDKiA.

"Dla kierowców przejazd przez obwodnicę będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji. Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo" - dodają drogowcy.

Fot. GDDKiA

Za budowę 16-kilometrowego odcinka Chwaszczyno – Żukowo odpowiada Budimex. Oprócz samej trasy powstają tu też m.in. węzły drogowe Miszewo i Chwaszczyno. Poziom zaawansowania prac wynosi już 83 proc. W przypadku fragmentu od Żukowa do węzła Gdańsk Południe oraz obwodnicy Żukowa, za realizację odpowiedzialne jest konsorcjum Mirbud i Kobylarnia. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planami drogowców, trasa zostanie oddana do użytku już w przyszłym roku.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej. Pod koniec września zmiana organizacji ruchu

Warto dodać, że pod koniec września na przebudowywanym węźle Gdańsk Południe drogowcy zmienią organizację ruchu. Kierowcy pojadą zewnętrznymi łącznicami docelowego węzła, co umożliwi wykonawcy realizację niezbędnych robót (wiadukt na S7 zostanie przebudowany, a na S6 zostanie wymieniona nawierzchnia).

"Pod koniec września kierowcy podróżujący przez węzeł Gdańsk Południe będą mogli korzystać ze wszystkich relacji: S6 w kierunku Gdyni/Szczecina, S7 w kierunku Elbląga/Gdańska/Warszawy i S6/A1 w kierunku Łodzi. Każda z tych relacji będzie obsługiwana wokół węzła z wykorzystaniem zewnętrznych łącznic, na których dostępne będą dwa pasy ruchu w jednym kierunku. Łącznice widziane z góry utworzą olbrzymie drogowe karo wokół docelowego węzła. Na trzech wierzchołkach (południowym, wschodnim i zachodnim) możliwy będzie skręt w lewo, aby zapewnić połączenie z S6 w S7 i odwrotnie oraz jazdę w ciągu S6 z południa na północ" – przekazuje GDDKiA.