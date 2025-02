Ostatni odcinek kluczowej drogi ekspresowej dostaniemy aż dwa lata szybciej? To możliwe

Powoli do przodu? Nie. Można szybciej. Tak przynajmniej przekonuje Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego. Podczas rozmowy z dziennikarzami radia Wrocław przyznał, że jest szansa na przyspieszenie budowy odcinka S8 między Bardem a Kłodzkiem. Dodał, że projekt opóźniał się ze względu na konieczność odłączenia budowy drogi ekspresowej od obwodnicy Złotego Stoku (stosowną decyzję podjęto w 2021 r.). Ta wymaga ponownej analizy.

