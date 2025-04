Koniec z wymianą piór. Trik zadziała jak reanimacja na wycieraczki. Spróbujesz?

Wycieraczki trzeszczą, skrzypią i zostawiają smugi? Prawdopodobnie się już zużyły. Pora roku nie zawsze ma tu znaczenie, jednak to właśnie mróz czy wilgoć często źle wpływają na gumę. Wiosna już nadeszła, więc kierowcy zastanawiają się nad ich wymianą lub już to zrobili. Okazuje się jednak, że niektóre można jeszcze uratować. W jaki sposób?

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Skoda Elroq RS. Elektryczny hot hatch w 2025 r.

Jak naprawić zepsute wycieraczki? Najprostsze sposoby są najlepsze

Jeśli wycieraczki nie działają tak, jak powinny, w pierwszej kolejności warto sprawdzić, czy odpowiednio przylegają do szyby. Może się bowiem okazać, że tak nie jest, przez co guma źle zbiera zanieczyszczenia i wodę. Co poradzić? Zdejmij wycieraczkę z ramienia i w haczykowaty zaczep włóż płaski klucz. Wygnij go lekko z obu stron, aż będzie tworzył z szybą kąt prosty i gotowe. Sposób nie działa? Możesz też przetestować coś innego.

Jak uratować wycieraczki w samochodzie? Są też inne triki

Zakup wycieraczek to nie są groszowe sprawy, dlatego warto dbać o nie, by nie wymagały zbyt szybkiej wymiany. Każdy kierowca wie, że dzięki sprawnym wycieraczkom, zbierającym wodę z szyby, na drodze będzie mniej utrudnień, bo po prostu będziemy widzieć lepiej i nie przegapimy żadnego znaku drogowego czy roweru lub pieszego.

Niektórzy smarują wycieraczki takimi środkami, jak gliceryna czy WD-40, by o nie dbać. Jeśli chodzi o już uszkodzone, to na nic się to zda, jednak może przedłużyć użyteczność tych, które wymiany jeszcze nie potrzebują. W przypadku wycieraczek, które już nie spełniają swoich funkcji w pełni, warto też zwrócić uwagę na gumę i sprzątnąć ewentualne zanieczyszczenia, które mogły się tam znaleźć. Czasem nie zauważymy nawet niewielkiego osadu, a to on może się okazać przyczyną problemu. Nie zapominaj też o regularnym czyszczeniu szyb, bo przez nie również wycieraczki mogą nie działać prawidłowo. Jeśli nic z powyższych sposobów nie pomoże, wtedy warto rozważyć wymianę na nowe.