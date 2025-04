To najbardziej imponujący samochód elektryczny. Stawiają na niego superbohaterowie Marvela

Lexus RZ 450e, bo o nim właśnie mowa, może poszczycić się nie tylko zdobyciem tytułu SUV Electric Car of the Year w plebiscycie brytyjskiego magazynu „Company Car and Van", ale również wyróżnieniem i zaproszeniem do współpracy przez znaną i cenioną na całym świecie prestiżową wytwórnię filmową The Walt Disney Company.

Pierwszy elektryczny model Lexusa zbudowany od podstaw. Jego możliwości zostały docenione przez The Walt Disney Company

Lexus RZ 450e to pierwszy elektryczny model tej marki, który został zbudowany od podstaw. Jego wygląd, zastosowane systemy oraz innowacyjne rozwiązania doceniła Mindy Hamilton, starsza wiceprezes ds. globalnego marketingu i współpracy z partnerami w The Walt Disney Company:

Pierwszy elektryczny model Lexusa zbudowany od podstaw fot. lexusnews.eu

Siła, elegancja i wizjonerstwo marki Lexus doskonale współgrają ze uniwersum filmów z serii Czarna Pantera. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że znów mamy okazję razem z Lexusem ożywić ten niesamowity świat.

Fani Marvela doskonale kojarzą ten model Lexusa z serii spotów promujących film "Elektryczna włócznia". Elektryczny RZ 450e idealnie pasuje do supernowoczesnego arsenału oddziału Dora Milaje, zapewniając świetne osiągi i wyjątkowe wrażenia z jazdy oraz intuicyjną współpracę między pojazdem i kierowcą dzięki zaawansowanej technologii - podkreślał Michael Moore, dyrektor generalny ds. komunikacji strategicznej Lexus International.

LEXUS RZ 450e AUTEM SUPERBOHATERÓW fot. lexusnews.eu

Nie da się nie zauważyć, że kluczową rolę odgrywa tutaj precyzyjny układ kierowniczy One Motion Grip z wolantem oraz zaawansowany napęd na cztery koła DIRECT4 z układem e-Axle - gdyby nie to główna bohaterka walecznej generał Okoye (w tej roli Danai Gurira), mogłaby nie sprostać wykonaniu zadania w trakcie pościgu. Ekscytujące manewry, towarzyszące eksplozje niezwykle perfekcyjne rzuty włócznią. To perfekcjonistka, a wszystkie swoje obowiązki wypełnia z największą starannością, tym bardziej od tego auta oczekuje się perfekcjonizmu w każdym calu. I tutaj to wszystko mamy.