Niebezpieczeństwo w postaci różnych oszustw i naciągaczy czyha nie tylko w sieci, lecz także na co dzień. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak z pozoru zwykła stłuczka, może być celowym działaniem i prowokacją. Wciąż wiele osób pada ofiarą tego typu procederów, tracąc pieniądze. A to wszystko, by nie wzywać policji i uniknąć mandatu. Oszuści nie mają łatwo, gdyż kierowcy znaleźli skuteczny sposób, aby przeciwdziałać podobnym działaniom.

Co zrobić, gdy ma się stłuczkę? Metoda na wyłudzenie pieniędzy i to nie tylko od ubezpieczyciela

Chodzi o popularną metodę "na stłuczkę" lub "na wypadek". Polega ona na celowym spowodowaniu kolizji, np. poprzez pozorowanie wyprzedzenia na skrzyżowaniu. Następnie oszuści sprytnie wykorzystują znajomość przepisów drogowych, by przypisać winę ofierze i domagać się odszkodowania. Manipulacji sprzyja stres oraz strach.

Co więcej, grożą wezwaniem policji i wysokim mandatem, by skłonić ofiarę do zapłaty. Warto mieć się na baczności, gdyż często działają w grupach, tworząc również fałszywych świadków, by wywołać, jeszcze większą presję. Najczęściej do tej metody dochodzi na dużych parkingach, np. w galeriach handlowych lub sklepach.

Jak chronić się przed kradzieżą? Wystarczy jeden mały gadżet

Skutecznym sposobem na ochronę przed metodą "na kolizję" jest zachowanie spokoju i czujności i niewpadanie w panikę. Najlepszym sposobem obrony jest zamontowanie wideorejestratora, który dostarczy dowodów na niewinność w przypadku oszustwa. Wobec takiego dowodu żaden oszust nie będzie miał szans. Ważne jest również, by pamiętać o przepisach dotyczących kamerek samochodowych, które mogą być użyteczne, ale również wiążą się z pewnymi ograniczeniami prawnymi.

