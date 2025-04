Lexus LBX wypadł świetnie na testach Euro NCAP, zdobywając najwyższe noty za bezpieczeństwo. To potwierdzenie wysokiej jakości i zaawansowanej technologii, które oferuje ten model. Dzięki doskonałym wynikom Lexus LBX zapewnia nie tylko komfort jazdy, ale również maksymalną ochronę dla pasażerów.

Na czym polegają testy Euro NCAP?

Oceny Euro NCAP oceniają bezpieczeństwo nie tylko kierowców i pasażerów, ale także innych użytkowników dróg oraz technologie, które pomagają unikać zderzeń. Maksymalna ocena pięciu gwiazdek oznacza, że samochód ma doskonałe wyniki w zakresie ochrony przed zderzeniami i jest dobrze wyposażony w nowoczesne systemy zapobiegające wypadkom. Tak jak wspominaliśmy wyżej Lexus LBX zdobył 5 gwiazdek i zachwycił nie tylko testerów.

Dlaczego Lexus LBX jest tak bezpieczny? Jego funkcje to świetna praca projektantów

Lexus LBX jest wyjątkowo bezpiecznym samochodem dzięki kilku kluczowym cechom. Kokpit został zaprojektowany z myślą o kierowcy, co zapewnia doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach, a elementy sterujące są łatwo dostępne, co minimalizuje rozpraszanie uwagi. Pasażerowie są kompleksowo chronieni dzięki szerokiej gamie aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Te nowoczesne technologie współpracują z solidnym nadwoziem, które jest zarówno lekkie, jak i wytrzymałe. W samochodzie znajdują się przednie, boczne i kolanowe poduszki powietrzne oraz napinacze pasów bezpieczeństwa.

Lexus LBX fot. Daniel Reinhardt for LEXUS

Inni użytkownicy dróg również mogą czuć się bezpieczniej dzięki zaawansowanym systemom, które oferuje Lexus. W ramach Lexus Safety System+ znajdują się systemy przedkolizyjne, które potrafią wykrywać pieszych, motocyklistów i nadjeżdżające pojazdy. Awaryjne wspomaganie kierowania pomaga kierowcy w bezpiecznym omijaniu przeszkód, a LBX ostrzega o zbliżających się rowerzystach podczas postoju. Dzięki standardowemu wyposażeniu w systemy bezpieczeństwa, Lexus LBX zdobył ocenę 5 gwiazdek. Dodatkowe pakiety bezpieczeństwa oferują jeszcze bardziej zaawansowane funkcje, takie jak możliwość automatycznego spowolnienia lub zatrzymania pojazdu, jeśli auto wykryje, że kierowca nie jest w stanie tego zrobić.

LBX uzyskał 82 proc. punktów za ochronę dorosłych pasażerów, 83 proc. za ochronę dzieci, 79 proc. za ochronę użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki i 76 proc. za działanie systemów wspomagających bezpieczeństwo.

lexus testy fot. lexus

Wnętrze nowego Lexusa również robi wrażenie. To luksus w czystej postaci

Wnętrze Lexusa LBX robi wrażenie wysokiej jakości, znacznie przewyższając typowe kompaktowe crossovery. Możesz wybierać spośród różnych materiałów wykończeniowych, w tym skórzanych i wegańskich, co pozwala dopasować wnętrze do swojego stylu. Dodatkowo samochód oferuje ambientowe oświetlenie z 64 różnymi kolorami oraz luksusowe opcje, takie jak regulowany wyświetlacz head-up i 13-głośnikowy system dźwiękowy Mark Levinson. Nawiewy powietrza również wyglądają wyjątkowo elegancko, bo zostały starannie zintegrowane z deską rozdzielczą.