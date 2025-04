Knedle na ostro. Oto mocne czeskie GTI. Poznałem z bliska nową Skodę Elroq RS

Ależ łatwo się nabrać! Skoda Elroq na zdjęciach wygląda jak relatywnie nieduże miejskie auto. Co innego na żywo. Okazuje się, że to całkiem spory wóz. A jeśli jeszcze sprawdzisz dane techniczne to znów się zdziwisz. Pod względem wymiarów Elroq to właściwie niemal to samo, co jeden z najpopularniejszych modeli Skody w Polsce – kompaktowy SUV Karoq.

REKLAMA

Zobacz wideo Skoda Elroq RS

Skodą Elroq miałem już okazję pojeździć. Auto trafiło nawet już do krajowych salonów sprzedaży, a na drogach w Polsce pojawiły się pierwsze egzemplarze. Ale wbrew pozorom gama jeszcze nie jest pełna. Czegoś jeszcze brakuje. Stąd na początku marca wybrałem się do Czech, by z bliska poznać najmocniejszą wersję RS. Niemal sześć miesięcy po światowej premierze kompaktowej elektrycznej Skody wreszcie oficjalnie debiutuje jej najbardziej usportowiona odmiana. Oto Skoda Elroq RS.

Skoda Elroq RS Tomasz Okurowski

Skoda Elroq RS Tomasz Okurowski

Aż 340 KM. Więcej niż w Superbie czy Octavii

Skoro usportowiona to przede wszystkim mocna. Czesi zafundowali dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 340 KM oraz całkiem szybkie ładowanie. Akumulator litowo jonowy NMC o pojemności 84 kWh brutto (realnie do wykorzystania 79 kWh) można ładować z mocą do 185 kW (uzupełnianie energii od 10 do 80 proc. zajmie nie więcej niż 26 minut). Niestety nie wspomniano, ile waży. Na pocieszenie pozostają dane o osiągach. Elroq RS rozpędzi się od 0 do 100 km/h w czasie zaledwie 5,4 s. To tyle ile Ferrari F40 potrzebowało na osiągnięcie 120 km/h. Prędkość maksymalną obu aut trudno zaś porównać. Skoda Elroq RS przestanie się rozpędzać, gdy osiągnie 180 km/h. I tak wystarczy.

Nie zapominajmy, że Skoda Elroq to auto elektryczne. Stąd jakże istotny jest zasięg. Producent deklaruje, że samochodem przejedziesz nie więcej niż 550 km. W praktyce można zatem odjąć co najmniej 15 proc. by, zbliżyć się do wartości osiąganych podczas normalnej eksploatacji samochodu.

Skoda Elroq RS Skoda

Skoro pod zgrabnym nadwoziem ukryto dwa silniki elektryczne (na przedniej i tylnej osi) to można oczekiwać napędu AWD. Okazuje się, że nie zawsze jest dostępny. W większości sytuacji Elroq będzie poruszać się jako auto tylnonapędowe. Wszystko w celu ograniczenia zużycia energii i zwiększenia zasięgu. Dopiero po włączeniu trybu sport może dołączyć napęd przedni, by korzystać z trybu AWD. Oczywiście o wszystkim decyduje automatyka, więc w praktyce wiele zależy od warunków na drodze oraz tego czy wjeżdżasz w zakręt czy też z niego wyjeżdżasz. Oczywiście na śliskiej nawierzchni (podjazd na ośnieżony parking przy stoku narciarskim) można liczyć na to, że AWD pomoże, by nie męczyć się z buksującymi kołami na jednej osi.

Skoda Elroq RS Tomasz Okurowski

Skoda Elroq RS Tomasz Okurowski

Słynne zawieszenie DCC nie hałasuje? To możliwe

Czesi obiecują, że nową Skodą Elroq RS będzie można jeździć całkiem komfortowo. A jak to możliwe w aucie o sportowych ambicjach? W przeciwieństwie do rynku czeskiego klienci w Polsce otrzymają w standardzie adaptacyjne zawieszenie DCC z regulacją stopnia tłumienia. Będzie zatem można dostosować pracę zawieszenia do warunków drogowych. Jest przy tym szansa, że w przeciwieństwie do Passata, Tiguana czy Superba z DCC zawieszenie w elektrycznej Skodzie nie będzie hałaśliwe. Sprawdziłem je w zmodernizowanej Skodzie Enyaq. Tam inżynierom udało się już rozwiązać problem z głośną pracą. W Elroqu powinno być zatem tak samo.

Po czym z zewnątrz poznasz nową Skodę RS? Z pewnością po 21-calowych felgach, bo specjalnie opracowany wzór zarezerwowano tylko dla odmiany RS. Nawet w usportowionej odmianie nie zrezygnowano z dodatkowych plastikowych nakładek na koło. Dlaczego? Inżynierowie przekonują, że nawet tak niewielkie nakładki mają wpływ na opływ powietrza i ograniczenie zużycia energii elektrycznej. A to przekłada się na kolejne kilka km zasięgu. Zawsze coś.

Skoda Elroq RS Tomasz Okurowski

Skoda Elroq RS Tomasz Okurowski



Typowe dla RS będą także większe hamulce (czerwone dwutłoczkowe zaciski z przodu), lepsze reflektory (dostępna technologia matrycowych świateł) oraz czarne elementy dekoracyjne (w przednim pasie czerń wykorzystano by zamaskować czujniki takie jak radar), dynamiczne kierunkowskazy czy podświetlona listwa przednia oraz szyby z dodatkową warstwą izolacji akustycznej. W środku zafundowano fotele z zintegrowanymi zagłówkami (nowa tapicerka z mikrofibry), listwy dekoracyjne z imitacją karbonu, sportową kierownicę obszytą skórą czy stalowe nakładki na pedały. Na żywo całość prezentuje się bardzo dobrze, co sprawdziłem w egzemplarzu z pierwszej partii produkcyjnej. Niestety nie udało mi się sprawdzić, jak gra nowy zestaw audio firmowany przez Canton. A ten w Polsce zapewne będzie za dopłatą (wówczas jeszcze trwały dyskusje nad kompletacją wersji na rynek polski).

Ile trzeba będzie zapłacić za nową Skodę Elroq RS? Na cennik i auta jeszcze czekamy. Ale można pokusić się o prognozę. Skora najdroższa odmiana Elroq Sportline 85 o mocy 286 KM kosztuje w Polsce 200 tys. zł to można obstawiać, że wersja RS będzie przynajmniej o 25-30 tys. droższa. A kiedy trafi na drogi? Pierwsze egzemplarze powinny trafić na rynek jeszcze w tym roku. Materiał został zrealizowany na wyjeździe sfinansowanym przez Skoda Polska Sp. z o.o. Firma nie miała wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.

Skoda Elroq RS Tomasz Okurowski