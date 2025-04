Powstaje najdłuższy tunel w Polsce. Będzie mieć 5 km, a Niemcy wiedzą o nim więcej, niż my

W okolicach Szczecina powstanie kolejny tunel pod Odrą. Będzie przebiegać w śladzie drogi ekspresowej S6 oraz w ramach Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Przejazd jest kluczowy. Choć w Polsce mało się o nim mówi. Chętnie opowiadają o nim Niemcy. Najlepszy dowód na to przynosi tekst, który można znaleźć w serwisie polskiobserwator.de.

Tunel na S6 pod Szczecinem ma spełniać standard drogi ekspresowej

Tunel pod Odrą na S6 będzie miał 5 km długości. Będzie to dwururowy obiekt drążony maszyną TBM. Dwururowy, a więc posiadającą oddzielną nawę dla każdego z kierunków jazdy. Taka konstrukcja jest konieczna, aby obiekt utrzymał parametry konieczne dla drogi ekspresowej. GDDKiA przewiduje, że drogi w każdym z kierunków w tunelu będą miały po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Średnica zewnętrzna tunelu ma sięgać 15 m.

Spód konstrukcji tunelu będzie schodził maksymalnie 51 m poniżej poziomu terenu, natomiast jezdnia będzie na głębokości do 45 m. Takie parametry wynikają z głębokości znajdującego się powyżej toru wodnego na Odrze, który prowadzi do portu w Szczecinie.

W ramach Zachodniej Obwodnicy Szczecina powstanie 5-kilometrowy tunel pod Odrą fot. GDDKiA

Pod Szczecinem powstanie 5 km tunelu i 18 km ekspresówki za 7,5 mld zł

Tunel na S6 stanie się po oddaniu do użytkowania najdłuższym tunelem drogowym w Polsce. Aktualnie tytuł ten posiada tunel na drodze ekspresowej S2 pod warszawskim Ursynowem. Jego długość to jednak 2,35 km. Jest zatem przeszło dwukrotnie krótszy od tego szczecińskiego.

Najdłuższy tunel drogowy w Polsce nie będzie jednak realizowany jako projekt samodzielny. Powstanie w ramach trzeciego fragmentu Zachodniej Obwodnicy Szczecina między Policami a Goleniowem. Odcinek ten ma liczyć 23,4 km. Jego oddanie do użytkowania zostało zaplanowane na 2032 r. Tak odległa data wiąże się głównie z budową przejazdu podziemnego. Fakt ten winduje też mocno koszty. Według wstępnych szacunków inwestycja pochłonie ok. 7,5 mld zł. Kwota pewnie jednak będzie aktualizowana na etapie budowy. A już dziś oznacza, że tunel wraz z ekspresówką blisko czterokrotnie przekroczą koszt postawienia np. Stadionu Narodowego w Warszawie.

Przyszły przebieg Zachodniej Obwodnicy Szczecina z zaznaczonymi węzłami Fot. GDDKiA Szczecin

ZOS ma potężne znaczenie drogowe. Czemu cieszą się z niego Niemcy?

Zachodnia Obwodnica Szczecina jest projektem naprawdę monumentalnym. Ma liczyć 50 km i znajdować się w śladzie drogi ekspresowej S6. Zacznie się na węźle poprowadzonym na autostradzie A6. Następnie będzie przecinać krajową 13-tkę i 10-tkę, a do tego drogi wojewódzkie nr 111, 114 i 115. Kluczowe będzie to, że ZOS ma przebiegać w bezpośredniej bliskości Polic. Zaraz za Policami zejdzie natomiast... pod ziemię. Trasa zejdzie bowiem do tunelu pod Odrą. Tunelu, na którym skupiliśmy się dziś. Obwodnica będzie się kończyć na węźle, na którym szlak S6 przecina się z drogą ekspresową S3.

Niemcy niezwykle chętnie opowiadają o tej inwestycji, bo ma ona strategiczne znaczenie dla szlaków komunikacyjnych prowadzących z tego właśnie kraju. To S6 i ZOS Niemcy pojadą własnymi samochodami do Trójmiasta. To także tą trasą będą transportowane drogowo towary z tego kraju.