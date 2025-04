Sejm na posiedzeniu 4 kwietnia przyjął propozycję zmiany Ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z poprawkami komisji Art. 13b ust 2a zyskał nowe brzmienie. Śródmiejską strefę płatnego parkowania będzie można ustanowić "na obszarach zgrupowania intensywnej zabudowy funkcjonalnego śródmieścia". Zniknął zapis, zgodnie z którym dotyczyło to wyłącznie miast o liczbie ludności powyżej 100 tys. mieszkańców. Projekt trafi teraz pod głosowanie Senatu. Choć do wejścia w życie jeszcze długa droga, samorządy, a w szczególności władze miejscowości uzdrowiskowych i turystycznych, liczą, że uda się uchwalić nowe przepisy przed szczytem sezonu.

Strefy płatnego parkowania. Sejm przyjął poprawki. Co to oznacza dla kierowców?

O wprowadzeniu stref płatnego parkowania i wysokości opłat już dziś mogą decydować władze gminy niezależnie od liczby mieszkańców. Różnica jest jednak taka, że nie obowiązuje ona w weekendy i święta, w przeciwieństwie do śródmiejskiej strefy. A to właśnie w najbardziej obleganych przez odwiedzających okresach, a więc w weekendy i przerwy świąteczne, parkingi są zapełnione po brzegi.

- Dla nas to bardzo ważne - podkreślał prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP Jan Golba w rozmowie z PAP. - Jeżeli parkingi są bezpłatne w weekendy, to wiadomo, że panuje na nich oblężenie. Samochody są parkowane na całe dnie lub nawet weekendy, co blokuje rotację miejsc, a przecież właśnie o tę rotację chodzi, zarówno z perspektywy komfortu turystów, jak i dodatkowych dochodów dla gmin - wyjaśnił.

Śródmiejska strefa płatnego parkowania. Kierowcy zapłacą nawet 20,97 zł za pierwszą godzinę

Śródmiejska strefa płatnego parkowania daje możliwość wprowadzania opłat za parkowanie w centrum przez 7 dni w tygodniu. Dodatkowo umożliwia zastosowanie wyższych stawek. Te regulowane są przez samorządy i gminy, choć cenniki muszą mieścić się w przewidzianym przez ustawodawcę zakresie. Ustawa o drogach publicznych w art. 2 ust. 1 wskazuje, że opłata za pierwszą godzinę postoju pojazdu nie może przekraczać:

0,15 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w strefie płatnego parkowania,

za pracę w strefie płatnego parkowania, 0,45 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce od 1 stycznia 2025 roku wynosi 4666 zł brutto. To oznacza, że kierowcy parkujący w śródmiejskiej strefie będą płacić maksymalnie 20,97 zł za pierwszą godzinę.