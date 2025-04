Wiele starszych samochodów wyposażonych jest w mało wydajne oświetlenie halogenowe (H4 lub H7), które ustępuje nowoczesnym rozwiązaniom. Tuning oświetlenia staje się więc coraz popularniejszą i kuszącą kierowców praktyką. W końcu zamienniki LED zachęcają do instalowania jako dobra opcja poprawy wydajności. Jednak zgodnie z przepisami można aktualnie stosować je tylko jako wewnętrzne oświetlenie pojazdu.

Czy można zmienić zwykle żarówki na LED? Brak homologacji jest kluczowy

Reflektory LED, zwane potocznie retrofitami, emitują jasne, białe światło i są trwalsze. Według szacunkowych danych przewodnich producentów na rynku osiągają od 1,5 do nawet 3 tys. godzin użytkowania. Jest to znacznie lepszy wynik w porównaniu do tradycyjnych żarówek. Mimo to, w Polsce nie można legalnie stosować zamienników LED w miejsce tradycyjnych halogenów.

Głównym powodem jest brak homologacji dla żarówek LED. Przepisy zabraniają więc stosowania ich w oświetleniu zewnętrznym (reflektory, kierunkowskazy, lampy pozycyjne). Warto mieć to na uwadze, gdyż w przypadku kontroli, jeśli policjant zauważy przeróbki, może zatrzymać dowód rejestracyjny i wystawić mandat (do 3 tys. zł). Z kolei jeśli diagnosta wykryje nielegalne zmiany w oświetleniu, nie zaliczy badania technicznego.

Co ciekawe, w Niemczech retrofity marki Osram zostały zatwierdzone przez KBA (Kraftfahrt-Bundesamt – Federalny Urząd ds. Ruchu Drogowego), ale tylko w wybranych modelach aut z fabrycznymi żarówkami H7. Wcześniej przeprowadzono testy, które wykazały, że zmiana nie oślepia innych kierowców, a poprawia oświetlenie. Natomiast Philips uzyskał zgodę w Korei Południowej na stosowanie zamienników LED w autach z H7 na drogach publicznych.

Żarówki LED będą legalne? To pierwszy tego typu model z certyfikatem ECE

Branża oświetlenia motoryzacyjnego już niedługo może przeżyć wiele przełomowych momentów. Marka Philips wprowadza właśnie żarówki LED Ultinon Pro6000 Boost (żywotność szacowana jest na 3000 godzin), które jako pierwsze na świecie zostały zatwierdzone przez Europejską Komisję Gospodarczą. Są również zgodne z normą UNECE R37, co umożliwia ich legalne używanie na drogach publicznych.

Jest to ważna informacja dla kierowców na całym świecie, gdyż certyfikat obejmuje wszystkie państwa-strony "Porozumienia o harmonizacji technicznej pojazdów" z 1958 roku. Produkt będzie dostępny na rynku pod koniec maja lub na początku czerwca. Cena nie została jeszcze ujawniona.

Czy uważasz, że wymiana żarówek halogenowych na LED-owe w samochodach powinna być legalna? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.