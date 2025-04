Zmieniliście AutoMapę na coś innego? Właśnie pojawił się powód, żeby do niej wrócić

AutoMapa jest ceniona przez polskich kierowców. Ci naprawdę chętnie z niej korzystają. Teraz będą mieli powód, aby korzystać z niej jeszcze chętniej. Bo program właśnie zaktualizował swoją bazę map – o czym donosi Focus. Tak, aby był gotowy na odcinki, które niedługo zostaną oddane do użytkowania i tak, aby na bieżąco śledził najważniejsze remonty drogowe w Polsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Wjechał TIR-em na deptak w Zielonej Górze. Tak pokierowała go nawigacja [źródło: Lubuska Policja]

Nowe drogi i nowe... remonty. AutoMapa będzie widzieć więcej podczas planowania

Aktualizacja mapy AutoMapy o oznaczeniu 25.03 skupia się przede wszystkim na dwóch sekcjach. Mowa o odcinkach dróg, które:

zostaną niedługo oddane do użytkowania. Na tej liście pojawia się m.in. obwodnica Chojnic, Opatowa, Szczecinka, Oświęcimia, Wołowa, Mogilna. Oczywiście przejazd trasami stanie się możliwy (i aplikacja będzie wytyczać tak drogę), gdy tylko fragmenty zostaną udostępnione dla ruchu.

aktualnie są remontowane. Na tej liście pojawia się m.in. Trasa Łazienkowska w Warszawie, most w Kędzierzynie-Koźlu, estakada w ciągu ul. Elbląskiej w Gdańsku, w tunelu pod torami w Sulejówku, a także drogi ekspresowe S6, S10, S11 i S19.

Aktualizacja jest już dostępna. Jest dostępna dla użytkowników platformy Android (wersja 7.3.15), iOs (wersja: 7.3.13) i Windows (wersja: 6.27.2).

Ponad 9 mln budynków. AutoMapa zaprowadzi nawet pod leśniczówkę

Aktualizacja stała się okazją dla AutoMapy do pochwalenia się kilkoma ciekawymi statystykami. Wiedzieliście o tym, że ta aplikacja nawigacyjna obejmuje 834 633 km dróg, a do tego może doprowadzić kierującego do 118 492 miejscowości? Powiem więcej, na jej mapie znajdują się 25 392 sygnalizatory świetlne, a przy trasach oznaczonych zostało 9 099 003 budynki. Potężna ilość budynków sprawia, że AutoMapa może zaprowadzić kierowcę nie tylko pod obiekt w centrum dużego miasta. Znajdzie także np. leśniczówkę. I to właśnie wysoka precyzja prowadzenia jest tym, co kierowcy szczególnie cenią w polskich aplikacji nawigacyjnej.