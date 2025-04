Odwet Unii za amerykańskie cła. Prezesi koncernów motoryzacyjnych jadą do Brukseli

Po decyzji Donalda Trumpa w kwestii nałożenia nowych ceł na ok. 70 proc. wszystkich produktów eksportowanych do USA z Europy o łącznej wartości ponad 500 mld euro rocznie, Unia Europejska szykuje odwet. Zamiast jednak wytaczać najcięższe działa i wdawać się w pełnoskalową wojnę handlową, Komisja Europejska zaproponuje państwom członkowskim bardziej precyzyjne uderzenie. Na wstępnej liście towarów objętych cłami znalazły się m.in. mięso, zboża, alkohol, drewno, odzież, środki czystości, a także papier toaletowy, nić dentystyczna, sprzęt AGD i rzecz jasna samochody. W ten sposób KE chce nie tylko uderzyć w amerykański eksport, ale także zwrócić uwagę amerykańskiej opinii publicznej na ewentualne skutki polityki celnej Trumpa. Unijni politycy chcą, by amerykanie na własnej skórze odczuli konsekwencje działań swojego nowego prezydenta.

Szczególne emocje – zarówno po stronie europejskiej, jak i w USA – wzbudza sprawa bourbonu. Komisja zaproponowała aż 50-procentowe cło na ten flagowy amerykański trunek, co natychmiast spotkało się z ostrą reakcją Trumpa. Prezydent zagroził, że jeśli UE zdecyduje się na ten ruch, on sam odpowie 200-procentowym cłem na europejskie alkohole. Zaniepokojenie wyraziły już Francja i Włochy – czołowi eksporterzy win w Unii. Oba kraje, zwłaszcza drugi z wymienionych, zaczynają dostrzegać ryzyko eskalacji, która mogłaby uderzyć również w ich gospodarki.

Europa różnych celnych prędkości. Jedni za, inni przeciw

Dzisiaj w Luksemburgu odbędzie się specjalne spotkanie unijnych ministrów ds. handlu. Celem rozmów jest wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestii amerykańskich ceł - z jednej strony gotowości do negocjacji z Waszyngtonem, a z drugiej pełnej mobilizacji na wypadek konieczności wdrożenia środków odwetowych."Reakcja nie może być zbyt łagodna, bo nie przyniesie skutku, ale też nie może być zbyt agresywna, by nie doprowadzić do eskalacji" – tłumaczy jeden z unijnych urzędnik cytowany przez agencję Reuters. Jak to jednak zwykle w Unii bywa - wspólnota wspólnotą, ale każde państwo sobie rzepkę skrobie.

Francja chciałaby, by UE ostro postawiła się Donaldowi Trumpowi i nie poprzestała na cłach. Prezydent Emmanuel Macron sugeruje m.in. zawieszenie europejskich inwestycji w USA do czasu wyjaśnienia sytuacji. Z kolei Irlandia, której niemal jedna trzecia eksportu trafia za ocean, apeluje o "wyważone i przemyślane" podejście. Tymczasem Włochy – trzeci największy unijny eksporter do Stanów Zjednoczonych – w ogóle kwestionują sens działań odwetowych.

Motoryzacyjno-celny zawrót głowy. Producenci wstrzymują eksport

Nowe 25-procentowe cła na samochody importowane do USA wprowadziły bardzo nerwową atmosferę wśród europejskich producentów. Ci, którzy mają już swoje fabryki na terenie Stanów Zjednoczonych, mogą odetchnąć z ulgą. Inni natomiast muszą wypracować odpowiednią strategię, która pozwoli im na dalsze funkcjonowanie na amerykańskim rynku. Dla przykładu koncern Volkswagen zdecydował o wstrzymaniu eksportu swoich pojazdów wyprodukowanych poza granicami USA. Taką samą decyzję podjął koncern Jaguar Land Rover. Wszystko po to, by na nowo opracować cenniki oraz wypracować z armatorami lepsze stawki za transport pojazdów.

Oczywiście głównym argumentem, który ma stać za wprowadzeniem przez USA ceł, jest zmuszenie europejskich producentów do przeniesienia swoich fabryk do Stanów. Dzięki temu stworzone zostaną nowe miejsca pracy, a także pobudzona zostanie amerykańska gospodarka, o czym tak często Donald Trump wspominał w czasie swojej kampanii wyborczej. Co więcej, nowa administracja chce również odegrać się na Europie za lata pobierania, w jej ocenie wygórowanych, ceł. Dla przypomnienia, UE pobiera 10-procentową stawkę, tymczasem USA do tej pory naliczała cła w wysokości 2,5 proc.

Komisja Europejska nie chce jednak czekać z założonymi rękoma. Przewodnicząca Ursula von der Leyen ma już w planach indywidualne rozmowy z przedstawicielami branży motoryzacyjnej, by oszacować skutki amerykańskich działań i przygotować dalszy plan działań. Wyniki tych rozmów będą miały kluczowe znaczenie dla ostatecznego kształtu ceł, które Unia zamierza ustalić jeszcze w tym tygodniu. Głosowanie zaplanowano na środę. Pierwsza fala taryf wejdzie w życie już 15 kwietnia, a kolejne – miesiąc później. Napięcie rośnie, a europejsko-amerykański konflikt handlowy dopiero się rozkręca...