Więcej chińskich aut w Polsce. Czas na marki Aion i Hyptec. Topowy model jest jak Tesla

Jameel Motors mający 70-letnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej w zakresie rozwiązań transportu i mobilności, prowadzący działalność w 11 krajach, podpisał z GAC umowę o imporcie i dystrybucji samochodów GAC w Polsce. Pojawianie się kolejnych chińskich firm nad Wisłą nie powinno nikogo dziwić, ponieważ nasz kraj jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków motoryzacyjnych w Europie. W 2024 roku liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w Polsce wzrosła o 16 procent względem 2023 r., a rejestracje samochodów używanych wzrosły o 19,5 proc.

REKLAMA

Zobacz wideo

Na początek trzy modele elektryczne

W portfolio marki GAC znajdują się różne submarki, a wśród modeli można znaleźć kompaktowe crossovery, przestronne SUV-y oraz luksusowe sedany. Wejście na polski rynek będzie związane z wprowadzeniem do oferty trzech modeli samochodów. Pojazdy te będą wykorzystywać napęd w pełni elektryczny. Początkowo Jameel Motors skoncentruje się na dystrybucji marek Aion i Hyptec. Samochody będą dostępne do zakupu od trzeciego kwartału 2025 roku. W planach jest stopniowe rozszerzanie oferty.

Rozwój sieci dealerskiej GAC w Polsce

Jak informuje Jameel Motors, w planie jest rozwój ogólnopolskiej sieci dealerskiej, co ma zapewnić dostęp do samochodów GAC oraz kompleksowe wsparcie serwisowe. Dodatkowo, klienci będą mogli skorzystać opcji finansowania oraz kompleksowych rozwiązań flotowych dla firm, obejmujących elastyczne finansowanie, serwis oraz zarządzanie flotą.

Samochody marek Aion i Hyptec

Na początek klienci będą mogli zapoznać się w Polsce z trzema elektrycznymi modelami GAC: Aion V, Aion Y Plus oraz Hyptec HT. Pierwsze egzemplarze pojawią się w salonach w trzecim kwartale 2025 roku. Pojazdy będą objęte 8-letnią gwarancją. Na ten moment polskie ceny samochodów nie są znane.

GAC Aion V to spory crossover. Auto napędza silnik legitymujący się mocą 224 KM, czerpiący energię z akumulatora o pojemności 75 kWh. Do osiągnięcia pierwszych 100 km/h wystarczy czas 7,9 sekundy. Architektura 400V i 180 kW mocy ładowania umożliwia zwiększenie zasięgu o 370 km w 15 minut. Deklarowany zasięg producenta to 521 km według cyklu WLTP.

GAC Aion V Fot. GAC

GAC Aion Y o pudełkowatej sylwetce, w wersji podstawowej wykorzystuje silnik o mocy 201 KM. Napęd trafia na tylną oś. Akumulator trakcyjny umieszczony w podłodze ma pojemność 63 kWh i na jednym ładowaniu pozwoli przejechać 410 kilometrów (wg WLTP). System pojazdu wykorzystujący technologię 400 V. Bagażnik zapewnia od 405 l do 1200 l pojemności.

GAC Aion Y Fot. GAC

GAC Hyptec HT mierzący 5 metrów długości, swoim wyglądem przypomina Teslę Model Y sprzed liftingu. A to nie jedyne podobieństwo do aut amerykańskiego producenta, ponieważ drzwi pojazdu unoszą się jak w Tesli Model X. W wersji podstawowej auto jest napędzane silnikiem o mocy 241 KM. Napęd trafia na tylną oś, a przyspieszenie 0 do 100 km/h wynosi 6,8 sekundy. System pojazdu wykorzystujący technologię 400 V pozwala na szybkie ładowanie akumulatora występującego w kilku wersjach mocy. Zasięg najsłabszego wariantu został obliczony na 450 KM w cyklu pomiarowym WLTP. W artykule wykorzystano zdjęcia producenta.