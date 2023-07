Most Dania - Szwecja. Drugi co do długości most łączący dwa kraje. Co warto o nim wiedzieć?

Najdłuższy most w Europie (Dania - Szwecja)? Już nie, ale i tak warto go poznać

Czy chodzi o najdłuższy most w Europie? Niestety, ale budowla łącząca Danię i Szwecję nigdy nie była rekordowa jeśli chodzi o warunki europejskie. Zaledwie rok przed jej ukończeniem oddano do użytku dłuższy most w Portugalii - Ponte de Vasco da Gama liczący sobie 17,2 km długości. Później powstały jeszcze Ponte da Lezíriaa i niesławny Most Krymski. Z tego powodu Øresundsbroen (dun.) lub Öresundsbron (szw.) jest czwartym co do długości mostem na Starym Kontynencie.

REKLAMA

Najpiękniejsze drogi w Polsce - warto zobaczyć je na własne oczy

Most Szwecja - Dania - kiedy powstał?

Kiedy powstał most Szwecja - Dania? Ten drugi co do długości most łączący dwa kraje na świecie planowany był już w latach 30. XX w. Realizacja planów musiała jednak poczekać całe dekady.

Most Szwecja - Dania CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=233217

Dopiero w 1995 roku rozpoczęto budowę przeprawy, która w 1999 r. połączyła duńską Kopenhagę ze szwedzkim Malmö. Nie dziwi więc, że w jego otwarciu udział wzięli królowa Danii Małgorzata II i szwedzki monarcha Karol XVI Gustaw.

Zobacz wideo Czy po podwyżkach cen biletów taniej podróżuje się pociągiem, czy samochodem?

Most Dania - Szwecja. Ile ma km?

Ile km ma most Dania - Szwecja? Budowla łącząca te dwa państwa ma aż 7,845 km długości. To wprawdzie dwa i pół raza mniej od Mostu Krymskiego, ale i tak robi ogromne wrażenie.

Most Dania - Szwecja. Długość i ważne parametry

Wiemy już, że most Dania - Szwecja ma 7845 m długości. Co jeszcze warto o nim wiedzieć? Przeprawa znajdująca się ponad Sundem daje okazję dla szybkiego rozwoju zarówno ruchu aut, jak i intensyfikacji połączeń kolejowych. Z mostem połączone są sztuczna wyspa Peterholm (4050 m) i tunel Drogdentunnelen (3510 m) zlokalizowane na terytorium Danii. Co ciekawe: najwyższy punkt mostu sięga wysokości 204 m.

Pociąg kursujący mostem Dania - Szwecja Autorstwa 2012 by Tomasz Sienicki [user: tsca, mail: tomasz.sienicki at gmail.com] - Photograph by Tomasz Sienicki (Praca własna), CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19408613

Most nad Sundem to w sumie dwie dwupasmowe jezdnie i dwa tory kolejowe. Droga dla samochodów stanowi część europejskiej trasy E20. Warto dodać, że powstanie przeprawy znacząco poprawiło kondycję gospodarek obu państw, które nawet ok. 20 proc. swoich PKB czerpią z regionów przygranicznych. Rozwijają się tutaj choćby biotechnologia, usługi informatyczne, przemysł farmaceutyczny i produkcja żywności.

Most Dania - Szwecja. Cena poniesiona przez oba kraje

Jaką cenę poniosły Dania i Szwecja za łączący je most? Budowa nie była oczywiście łatwa i ciągnęła się przez ponad cztery lata. Nic dziwnego, że tak ogromna inwestycja wymagała wyłożenia przez oba kraje równowartości 20 mld zł, która ma się zwrócić dopiero po 30 latach użytkowania tej ambitnej realizacji.

Most Dania - Szwecja - cena za samochód osobowy

Ile kosztuje przejazd samochodem osobowym przez most Dania - Szwecja? Cena uzależniona jest m.in. od długości auta i sposobu zakupu biletów. W przypadku samochodu osobowego o długości do 6 m cena za przejazd w jedną stronę to od 170 do 440 koron duńskich, czyli mniej więcej 110 do 264 zł.

Tunel Gotarda - rekordowe szwajcarskie tunele [cena przejazdu, schron, podziemne miasto]

Dania - Szwecja - Oresund. Most w popkulturze

Ciekawe jest to, że Oresund, czyli most Dania - Szwecja, jest też obecny w kulturze popularnej. To od niego wzięła polską nazwę produkcja serialowa znana w obu krajach jako ''Broen'' lub ''Bron''. Sama akcja duńsko - szwedzkiego kryminału snuje się wokół śledztw prowadzonych przez policje obu krajów po dwóch stronach słynnej budowli. Warto dodać, że produkcja z Sofią Helin w roli głównej zyskała sobie dobre oceny także u polskich widzów i krytyków.

Zobacz też: Najdłuższy tunel w Polsce ma około 2335 m długości. Wszystko, co warto o nim wiedzieć [ZDJĘCIA]