Mosty w Polsce. Najstarszy pochodzi z XIII wieku. Czy wiesz, gdzie się znajduje? [ZDJĘCIA]

Najdłuższy most w Polsce?

Jaki jest najdłuższy most w Polsce? Hong Kong–Zhuhai–Macau Bridge w Chinach ma aż 55 km długości i słusznie uchodzi za arcyciekawe założenie architektoniczne. W Polsce nie mamy takich budowli ani chyba nawet podobnych potrzeb, ale kilka przedsięwzięć i tak zasługuje na uwagę. Przede wszystkim jest to Most Solidarności w Płocku - długość całkowita budowli to w tym przypadku aż 1712 m; warto pamiętać także o tym, że główne przęsło ma rekordową rozpiętość w Polsce i naszej części Europy - liczy sobie 375 m.

Most Solidarności w Płocku. Zdjęcie ilustracyjne Autorstwa Rommullus - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12726216

Do bardzo długich mostów w Polsce należą także

Most Rędziński - drogowy most wantowy we Wrocławiu, który jest częścią autostrady A8; jego długość całkowita to 612 m;

- drogowy most wantowy we Wrocławiu, który jest częścią autostrady A8; jego długość całkowita to 612 m; Most gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu - most oddany do użytku w 2013 r.; jego długość całkowita to 540 m;

- most oddany do użytku w 2013 r.; jego długość całkowita to 540 m; Most Siekierkowski - długi na 500 m most w Warszawie, który pozwala pokonać Wisłę; wybudowano go w latach 2000 - 2002;

- długi na 500 m most w Warszawie, który pozwala pokonać Wisłę; wybudowano go w latach 2000 - 2002; Most im. Tadeusza Mazowieckiego w Rzeszowie - mająca 482 m długości inwestycja, która została oddana do użytku w 2015 r.; na uwagę zasługuje fakt, że znajduje się 38 m nad korytem rzeki Wisłok.

Największy most w Polsce z drewna

Jaki jest największy most w Polsce zrobiony z drewna? Trzeba pamiętać, że to właśnie ono było jednym z podstawowych budulców przez szereg lat. Do niedawna można było zobaczyć pozostałości po drewnianym moście w Wyszogrodzie.

Zachowany fragment mostu w Wyszogrodzie w 2012 roku. Autorstwa Silentgringo - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21675512

Jego konstrukcja sięgała swoją historią 1944 r. Całkowita długość budowli to 1285 m - ostatni fragment rozebrano w 2013 r. Obecnie najdłuższym mostem z drewna w Polsce jest Most Barbara położony w Gostomii, woj. mazowieckie.

Najstarszy most w Polsce

Jaki jest najstarszy most w Polsce spośród tych, które dotrwały do naszych czasów? Tutaj na pierwsze miejsce wysuwa się most ceglany w Grudziądzu, który pochodzi z pierwszej poł. XIII w.

Konstrukcja stworzona z bardzo trwałej cegły już w XIV w. przechodziła pierwszą modernizację. Chociaż jego długość to zaledwie 20 m, to jest jedną z atrakcji Grudziądza. Co ciekawe:

Najstarszy wiszący most żelazny w Polsce i Europie kontynentalnej pochodzi z 1827 r. i jest zlokalizowany w Ozimku ;

; Najstarszy most kamienny to gotycka budowla umiejscowiona w Kłodzku - wzniesiono ją pomiędzy 1291 a 1390 r.

Najdłuższy most kolejowy w Polsce

Najdłuższy most kolejowy w Polsce to most im. Bronisława Dąbrowskiego w Grudziądzu. Pierwsza konstrukcja powstała tu w latach 1876–1879. Po zniszczeniach wojennych budowlę zrekonstruowano, wykorzystując jednak inne materiały.

Most im. Bronisława Dąbrowskiego w Grudziądzu Autorstwa Ulrich Jahr, Poland - Photo collection of Ulrich Jahr, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2831301

Współcześnie jest to długi na 1096 m most stalowy, kratownicowy, składający się z 11 przęseł o rozpiętościach 100 m. Odbywa się tu ruch kolejowy i samochodowy. Most nosi imię Bronisława Malinowskiego, lekkoatlety i medalisty olimpijskiego, który zginął tutaj w wypadku (1981 r.).

Most drogowy w Polsce o najwyższym pylonie

Most drogowy w Polsce o najwyższym pylonie? W tym przypadku raz jeszcze należy wspomnieć Most Rędziński we Wrocławiu.

Most Rędziński we Wrocławiu Fot. Kamila Kubat / Agencja Wyborcza.pl

Warto zacząć od tego, że jest on uznawany za największą taką konstrukcję wykonaną w technologii powierzchniowo-żelbetowej. W jego przypadku pylon ma aż 122 m wysokości, jest w kształcie litery H i umiejscowiony jest na środku wyspy położonej na Odrze. Dla stworzenia tego mostu potrzebne było wykorzystanie 12 tys. m³ betonu i 4,3 tys. ton stali.

