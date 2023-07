Najdłuższy most w Europie. Most Krymski na czele rankingu

Największy most w Europie

Największy most w Europie? Konkurencja jest tu bardzo duża, bo Stary Kontynent ma przynajmniej kilka bardzo długich, wysokich i szerokich budowli tego typu. Od niedawna na pierwsze miejsce wysunął się Most Krymski, który został wybudowany przez rosyjskie władze na tymczasowo okupowanym terytorium Ukrainy.

Most Krymski. Zdjęcie ilustracyjne Autorstwa Rosavtodor.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85232127

Propagandowy sukces, jakim była budowa długiego na 19 km mostu, może zostać niebawem udaremniony - konstrukcja była po dwakroć skutecznie ostrzeliwana przez wojsko ukraińskie i niemal znajduje się w strefie działań wojennych. Most nad Cieśniną Kerczeńską połączył okupowany Krym z Półwyspem Tamańskim w Rosji. Jego szerokość to 22 m, zaś rozpiętość przęseł aż 227 m. Ukończona w 2019 r. konstrukcja miała być nie tylko bardzo nowoczesną, ale też chronioną przez skomplikowane systemy. W jego otwarciu brał udział sam Władimir Putin. Z gospodarczego punktu widzenia podważa się jednak zasadność inwestycji; mówi się także o ogromnych kosztach ekologicznych stworzenia przeprawy, która miała przede wszystkim wspomóc militaryzację Krymu.

Na jakie jeszcze wielkie europejskie mosty warto zwrócić uwagę? Wśród pięciu najdłuższych znajdą się:

Ponte de Vasco da Gama - Portugalia - 17,2 km - umiejscowiony nad Tagiem na wysokości Lizbony; główne przęsło ma 829 m długości; otwarcie konstrukcji odbyło się podczas trwania targów Expo 98 - wtedy też nadano mu imię słynnego portugalskiego żeglarza, który dotarł drogą morską do Indii;

Ponte de Vasco da Gama Autorstwa http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Fusslkopp - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=883133

Ponte da Lezíriaa - Portugalia - 12 km; również położony nad Tagiem; jego budowa miała miejsce w latach 2005 - 2007;

- Portugalia - 12 km; również położony nad Tagiem; jego budowa miała miejsce w latach 2005 - 2007; Most nad Sundem - Szwecja/Dania - 7,85 km; łączy duńską Kopenhagę ze szwedzkim Malmö; jest przy tym drugim co do długości mostem na świecie łączącym dwa państwa; rozpiętość przęseł sięga nawet 490 m; budowa trwała w latach 1995-1999;

- Szwecja/Dania - 7,85 km; łączy duńską Kopenhagę ze szwedzkim Malmö; jest przy tym drugim co do długości mostem na świecie łączącym dwa państwa; rozpiętość przęseł sięga nawet 490 m; budowa trwała w latach 1995-1999; Most Wschodni - Dania - 6,79 km; położony nad cieśniną bałtycką Wielki Bełt; powstał w latach 1988 - 1998.

Najwyższy most w Europie? Można go podziwiać we Francji

Jaki jest najwyższy most w Europie? Chodzi o wiadukt w pobliżu francuskiego miasta Millau. Uchodzi jednocześnie za najwyższy most świata liczący sobie 343 m wysokości. Powstał z żelbetu i stali w latach 2001 - 2004. Jego długość to 2460 m. Jego wysokość wymusza położenie nad doliną rzeki Tarn. Ciekawostką jest fakt, że najwyższy punkt konstrukcyjny przewyższa Wieżę Eiffla o całe 19 m. Filary mają tu maksymalnie 245 m wysokości, pylony zaś 87 m. Długość przęseł to maksymalnie 342 m. Krótki czas budowy mostu spowodowany był tym, że większość elementów konstrukcyjnych łączono na lądzie po to, by potem nasunąć je w odpowiednie miejsca. Do budowy zużyto pięć razy więcej betonu i stali niż w przypadku Wieży Eiffla.

Najwyższy most kolejowy w Europie

Co z najwyższym mostem kolejowym w Europie? Można go podziwiać w Czarnogórze, ok. 20 km od Podgoricy. Wiadukt Mala Rijeka jest częścią trasy kolejowej Belgrad-Bar. Ma 498 m długości, tory położone są zaś aż 200 m ponad powierzchnią doliny. Konstrukcja została wzniesiona w latach 1969 - 1973.

