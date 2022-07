Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Mosty są ważne w infrastrukturze drogowej. Bez nich trzeba albo daleko jeździć albo przemieszać się po mniej wygodnych trasach. Tak było chociażby w Chorwacji, gdzie, aby dojechać z Makarskiej i Splitu do perły Chorwacji, czyli miasta Dubrownik, w którym kręcono serial "Gra o tron" lub pnależało się przeciskać przez wąski pasek terytorium Bośni i Hercegowiny oraz pokonać tamtejszą granicę aż dwukrotnie. W sezonie oznaczało to korki, dla podróżujących na półwysep Peljesac wydłużało to drogę. Na szczęście niebawem problem zniknie - jeszcze w lipcu uruchomiona zostanie wygodniejsza przeprawa mostowa.

Nowy most nazywa się tak samo jak półwysep, do którego prowadzi – Peljesac. Nie była to jednak inwestycja, która została stworzona lekko i przyjemnie, a raczej w bólach. Pierwsze plany rozpoczęcia inwestycji pojawiły się jeszcze w 2009 r. Według nich budowa miała potrwać 4 lata. Jednak seria niefortunnych zdarzeń, w tym kryzysy i braki funduszy poskutkowały przesunięciem prac na 2018 r.

Oleg Butkovica, Minister Transportu, poinformował właśnie, że wspomniana przeprawa zostanie otwarta jeszcze w tym miesiącu. Co prawda trwają jeszcze odbiory ostatnich elementów inwestycji, jak drogi dojazdowe, ale sam most został już ukończony i odebrany. Z informacji chorwackiego resortu infrastruktury, proces przygotowawczy potrwa co najwyżej do 18 lipca.

Na otwarciu ma się pojawić wielu ważnych oficjeli, w tym przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Program otwarcia mostu nie został jeszcze ogłoszony, jednak w uroczystości będą mogli wziąć udział zarówno mieszkańcy, jak i turyści.

Nowy most w Chorwacji w liczbach

Most Peljesac ma długość 2404 m i pozwoli turystom podróżującym wzdłuż wybrzeża Adriatyku nie tylko ominąć Bośnię i Hercegowina, która ma niewielki fragment wybrzeża w drodze do Dubrownika, ale także skróci znacznie drogę do samego półwyspu i połączy fizycznie tą niewielką część Chorwacji, która jest oddzielona od reszty kraju wspomnianą granicą. Budowę mostu zakończono w styczniu tego roku, ale otwarcie przewidziano na 26 lipca. Ostatnie odbiory, w tym dróg krajowych dojeżdżających do mostu oraz obwodnica Stonu, mogą potrwać do końca tego roku.