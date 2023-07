Prom - Świnoujście. Co ile kursuje? Wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Kamery - prom Świnoujście

Dotychczas ogromne znaczenie dla mieszkańców i turystów miały zamontowane przy przeprawie promowej kamery. Prom w Świnoujściu obsługuje bowiem nie tylko połączenia międzypaństwowe. Świnoujście jest miastem położonym na wyspach, do niedawna jedynym sposobem na przemieszczenie się z wyspy Uznam na wyspę Wolin była przeprawa promowa. Chociaż promy kursują dość często, w sezonie tworzyły się tu całkiem spore kolejki. Obraz z kamery, możliwy do obserwowania w sieci, miał ułatwiać życie zarówno mieszkańcom, jak i turystom chcącym skorzystać z przeprawy promowej, ostrzegając ich przed wzmożonym ruchem. Obecnie wiele wskazuje na to, że dzięki nowo wybudowanemu tunelowi pod Świną obserwowanie obrazu z kamer należeć będzie do przeszłości.

Prom Świnoujście-Trelleborg: do wyboru dwóch przewoźników

Decydując się na prom Świnoujście-Trelleborg warto wiedzieć, że relację tę obsługują jednostki dwóch armatorów: Unity Line oraz TT-Line. Unity Line na trasę do Trelleborgu wysyła najczęściej promy towarowe: Gryf, Copernicus i Galileusz, a przeprawa nimi trwa około siedmiu godzin. TT-Line obsługuje przeprawę promową na tej linii od 2014 roku, z reguły za sprawą wygodnego i bezpiecznego statku Nils Dacke. Prom tego przewoźnika wypływa codziennie, raz lub dwa razy na dobę, a podróż trwa z reguły niecałe siedem godzin. Obaj przewoźnicy na pokład zabierają zarówno osoby piesze, jak i samochody osobowe, ciężarowe oraz grupy z autokarami. Bilety promowe sprzedawane są w systemie elastycznym: wcześniejsze nabycie biletu gwarantuje niższą cenę. Połączenie Świnoujście-Trelleborg cieszy się dużą popularnością, co nie powinno dziwić. Trelleborg jest bowiem jednym z największych portów promowych w całej Skandynawii i stanowi główny węzeł komunikacyjny między Europą Środkową i Północną. Toteż każdego roku obsługuje blisko 2 miliony pasażerów.

Prom Świnoujście: rozkład

Jak często prom opuszcza port w Świnoujściu? Rozkład połączeń na poszczególnych liniach ze Świnoujścia można znaleźć na stronach internetowych obsługujących je armatorów bądź w wyszukiwarkach połączeń promowych. Tam też można dokonać rezerwacji biletów na prom. Nie jest to jednak obowiązkowe, bilet można nabyć również na miejscu, w Świnoujściu, na terminalu promowym. Rezerwacja może być konieczna w przypadku wybranych ofert specjalnych i musi zostać dokonana przynajmniej jedną dobę roboczą przed odpłynięciem promu. Warto sprawdzić na stronie przewoźnika informacje dotyczące odprawy, w szczególności na ile przed planowanym odejściem promu należy zgłosić się do odprawy pasażerów oraz jakie dokumenty trzeba przygotować. Armatorzy zastrzegają, że promy nie czekają na spóźnionych klientów – bilet osoby, która nie stawi się na odprawę o czasie, zwyczajnie traci ważność.

Prom Świnoujście-Kopenhaga: tylko przez Ystad

Prom Świnoujście-Kopenhaga to od pewnego czasu tak naprawdę połączenie przez Ystad w Szwecji. Bezpośrednie połączenie promowe między Polską i Kopenhagą nie istnieje już bowiem od kilku lat. Pasażer, który zakupi bilet promowy ze Świnoujścia do Kopenhagi via Ystad, ma zagwarantowany w cenie biletu, oprócz przeprawy promowej, bezpłatny przejazd przez most Oresund, łączący Malmö z Kopenhagą. Oferta ta skierowana jest zarówno do pasażerów pieszych, jak i zmotoryzowanych. Każdy kierowca, który zakupi taki bilet, otrzyma numer na przejazd mostem Oresund. Natomiast pasażer nieposiadający auta z Ystad do centrum Kopenhagi dostanie się bezpłatnym autobusem.

Prom Świnoujście-Szwecja: dwie trasy, trzech przewoźników

Prom Świnoujście-Szwecja kursuje na dwóch trasach: Świnoujście-Trelleborg oraz Świnoujście-Ystad. Pierwszą z nich obsługuje dwóch armatorów: TT-Line i Unity Line. Na drugiej trasie również pływa dwóch przewoźników: Unity Line oraz Polferries, przy czym u armatora Polferries można również wykupić bilet na omawianą wcześniej relację Świnoujście-Kopenhaga via Ystad, będący połączeniem przeprawy promowej na linii Świnoujście-Ystad z przejazdem mostem z Malmö do Kopenhagi (łączącym Szwecję z Danią). Na trasie do Ystad pływają trzy statki Polferries: Cracovia, Mazovia i Baltivia.

Promy ze Świnoujścia: często i dość szybko

Promy ze Świnoujścia odpływają kilka razy na dobę. Każdy z przewoźników zapewnia od jednego do trzech kursów na dobę na danej trasie. Warto pamiętać, że porty w Trelleborgu i w Ystad dzieli od siebie odległość zaledwie 50 km, pokonanie jej, dla osoby zmotoryzowanej, to kwestia niecałej godziny. Zatem jeśli dostępność miejsc na wybranej przez nas przeprawie promowej jest ograniczona, warto rozważyć przeprawę do drugiego z portów. Czas przeprawy na obu trasach jest podobny.

