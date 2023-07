Najpiękniejsze drogi w Polsce - trasy, które każdy fan motoryzacji powinien przejechać przynajmniej raz w życiu

Najlepsze drogi w Polsce

Za najlepsze drogi w Polsce zwykle uchodzą autostrady lub trasy ekspresowe, gdyż pozwalają one z reguły na szybkie dotarcie do celu. Dla osób, które chcą nie tylko skupić się na jeździe, ale dodatkowo nacieszyć oczy widokami naszego pięknego kraju, najlepszymi mogą okazać się te drogi, które pozwolą podziwiać krajobrazy, zabytki architektury czy pomniki przyrody. Taką wartą przemierzenia i interesującą drogą może być trasa nad Zatoką Gdańską. Wyruszając z Rozewia drogą wojewódzką 215 docieramy do Władysławowa, gdzie wjeżdżamy na najciekawszy fragment trasy: 35-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej 216 prowadzący Mierzeją Helską.

Hel, Mierzeja Helska / shutterstock Hel, Mierzeja Helska / shutterstock

Trasa z Władysławowa do Helu wiedzie przez Chałupy, Jastarnię i Juratę, odsłaniając przed nami zróżnicowany krajobraz: zielone lasy, złote piaski plaż i panoramę morza. Jadąc Mierzeją Helską z jednej strony mamy otwarte morze, z drugiej Zatokę Pucką. Warto przemierzyć tę trasę poza sezonem. Dotarłszy z powrotem do Władysławowa drogą nr 216 możemy udać się aż do Redy. Stamtąd kierujemy się przez Rumię do Trójmiasta, gdzie z Gdańska drogą nr 501, przez Sobieszewo, Mikoszewo, Stegnę, Sztutowo i Kąty Rybackie dotrzemy aż do Krynicy Morskiej. Przejazd Mierzeją Wiślaną również dostarczy niezapomnianych wrażeń!

Kanał Augustowski Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl

Jednym z najbardziej zielonych i malowniczych regionów Polski jest Podlasie. Można je zwiedzać rowerem, korzystając z tutejszego odcinka szlaku Green Velo. Zmotoryzowani powinni jednak rozważyć trasę wzdłuż kanału Augustowskiego. Jazda samochodem drogą wojewódzką 672 wzdłuż kanału i jego 18 śluz pozwala poznać najdłuższy zabytek hydrotechniczny w Polsce, a jednocześnie delektować się widokiem bezkresnych łąk, gęstych lasów i malowniczych podlaskich wsi.

Równie urokliwa jest Droga Kaszubska, wiodąca z Garcza, przez Chmielno, Zawory, Ręboszewo, Brodnicę Dolną, Ostrzyce i Wieżycę do Stężycy. Jadąc tą trasą można podziwiać Kaszubski Park Krajobrazowy i jego liczne malownicze jeziora.

Najładniejsze drogi w Polsce

Najładniejsze drogi w Polsce można znaleźć zwłaszcza na południu kraju. Na uwagę zasługują tu w szczególności dwie drogi stanowiące trasę dolnośląską. Droga wojewódzka nr 387 odznacza się nieprzeciętnymi walorami widokowymi, prowadząc przez szczytowe partie Gór Stołowych.

Park Narodowy Gór Stołowych Fot.Maciej Swierczynski / Agencja Wyborcza.pl

Opuszczając Radków wspina się wzdłuż Radkowskich Skał, mija kamieniołom i zawraca na Stroczym Zakręcie w kierunku Karłowa. Dalej wiedzie u podnóża Szczelińca Wielkiego, w pobliżu Fortu Karola, osiąga Lisią Przełęcz i licznymi serpentynami prowadzi aż do Kudowy. Fragment łączący Radków z Kudową-Zdrojem nazywany jest Drogą Stu Zakrętów. Najwyższy punkt tej trasy to Lisia Przełęcz (789 m n.p.m.). Droga wiodąca wśród świerkowych lasów, pozwala na podziwianie malowniczych formacji skalnych sprzed blisko 30 milionów lat. Niestety, jest ona obecnie zamknięta z powodu uszkodzeń, z objazdami trzeba się liczyć prawdopodobnie co najmniej do końca tego roku.

Przełęcz Polskie Wrota Autorstwa Jacek Halicki - Praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71721712

Około trzech kilometrów na zachód od centrum miejscowości Duszniki-Zdrój znajduje się przełęcz Polskie Wrota, gdzie na wysokości 660 m n.p.m. swój początek bierze droga wojewódzka nr 389 nazywana Autostradą Sudecką. Wspinając się stokami Orlicy dociera do Zieleńca, gdzie osiąga najwyższy punkt: 925 m n.p.m. Stamtąd wiedzie poprzez Mostowice i Lasówkę w dolinę Dzikiej Orlicy, następnie skręca w Góry Bystrzyckie, gdzie wspina się na Przełęcz Spaloną. Dalej przecina masyw Jagodnej, dociera do Przełęczy nad Porębą, a następnie do wsi Gniewoszów, gdzie opada stromo do Rowu Górnej Nysy. Autostrada Sudecka kończy się w Międzylesiu.

Najpiękniejsze drogi widokowe w Polsce

Najpiękniejsze drogi widokowe w Polsce znajdziemy z pewnością w górach. Jedną z najbardziej widokowych dróg w naszym kraju jest niewątpliwie Wielka Pętla Bieszczadzka.

Szosa, wybudowana na początku lat 60. ubiegłego stulecia, przyczyniła się do popularyzacji Bieszczadów jako regionu turystycznego. Trasa wiedzie z Leska do Baligrodu, następnie prowadzi nas przez Cisną do Wetliny, skąd do Lutowisk możemy udać się przez Ustrzyki Górne lub przez Nasiczne. Dalej zmierzamy z powrotem do Leska, przez Ustrzyki Dolne i Olszanicę. Droga jest na tyle malownicza (znajdują się przy niej liczne punkty widokowe i kilkanaście zabytków z drewnianymi cerkwiami bojkowskimi na czele), że warto zarezerwować na jej pokonanie dwa dni, wybierając nocleg w jednej z położonych w górach osad.

O miano najpiękniejszej drogi widokowej w Polsce walczy też droga łącząca Zakopane z Łysą Polaną. Bardziej znanym i popularnym wariantem tej trasy jest droga Oswalda Balzera, jednak warto wybrać mniej zatłoczony i nieco okrężny wariant trasy przez Poronin i Bukowinę Tatrzańską. Początkowo na długim odcinku biegnie doliną, ale za rondem w Bukowinie można liczyć już na nietuzinkowe widoki, z panoramą Tatr oraz Podhala. Na uwagę szczególnie zasługuje widok z Polany Głodówka - jeden z najpiękniejszych widoków na Tatry Wysokie.

