W Polsce pojawi się nowy ważny most. To porozumienie naszych władz z rządem RFN

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

GDDKiA podpisało umowę z firmą Mosty Katowice sp. z o.o. na stworzenie Koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej. Potrzebne jest to do budowy mostu granicznego nad Odrą w miejscowości Kostrzyn nad Odrą.

Zobacz wideo Ładowanie hybrydy plug-in. Czy można z domowego gniazdka? Ile to kosztuje? Jak najsensowniej to robić?

Celem opracowania jest:

określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia polegające na ustaleniu szczegółowych rozwiązań geometrycznych dróg dojazdowych, konstrukcji drogowego obiektu mostowego wraz z jego podstawowymi parametrami technicznymi, granic terenowych zadania inwestycyjnego oraz przedmiaru robót i ich kosztorysu dla kluczowych elementów przedsięwzięcia,

ustalenie efektywności przedsięwzięcia,

uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

określenie wytycznych dla projektu budowlanego,

umożliwienie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla kolejnego etapu inwestycji.

Termin realizacji umowy (46 miesięcy) jest szacunkowy i zależy od daty uzyskania waloru ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia i okresu trwania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji budowlanej.

Nowy most extradosed otwarty w Polsce. Ponad 600 m przeprawy nad Dunajcem

Nowa przeprawa graniczna powstanie niemal w tym samym miejscu co dotychczasowy most (50 metrów dalej). Powodem takiej decyzji jest zły stan techniczny obecnie używanego mostu.

Umowa na budowę nowej przeprawy została podpisana jeszcze w 2019 r. pomiędzy władzami Polski a Niemiec.