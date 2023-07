Eurotunel. Można nim dojechać na Wyspy od prawie 20 lat. Przejazd zajmuje zaledwie 35 min

Eurotunel - długość i podstawowe informacje

Jaką długość ma Eurotunel? Co jeszcze warto o nim wiedzieć? W sumie tunel ten ma 50 km i 450 m długości. Założenie łączy Calais we Francji z Folkestone we Wielkiej Brytanii. Jego budowa prowadzona była w latach 1987 - 1994 i pochłonęła 4,65 miliarda euro.

Przekrój w pobliżu przejścia między tunelami - Eurotunel Autorstwa Original by Arz, tiny modification by Commander Keane. - Modified version of Image:Eurotunnel schema.svg, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3581241

W gruncie rzeczy są to trzy tunele: po jednym prowadzącym w każdą ze stron i pojedynczy, przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych i serwisu. Jest on również węższy: o ile obie nitki mają po 7,6 m średnicy, to część serwisowa ma już tylko 4,8 m średnicy. Co ciekawe: tunele przebiegają niezwykle głęboko, bo średnio ok. 50 m pod dnem. Najniżej położony punkt jest z kolei umiejscowiony 75 m pod dnem morskim.

Eurotunel - czas przejazdu

Jaki jest czas przejazdu przez Eurotunel? Z terminalu na terminal pojedziemy pociągiem w zaledwie 35 min. Wszystko dzięki temu, że składy jadą tu z bardzo wysoką prędkością - osiągają 160 km/h.

Eurotunel - jak długo się jedzie i ile samochodów może pojechać jednocześnie?

Jak długo jedzie się Eurotunelem jeśli chodzi o ruch samochodowy? W tym przypadku także chodzi o 35 min i prędkość 160 km/h, ponieważ samochody przewożone są specjalnymi pociągami. Warto przy tym pamiętać, że przewóz odbywa się dzięki pociągom Le Shuttle. Zabierają one ze sobą jednorazowo 120 samochodów osobowych i 12 autokarów.

Eurotunel - pociąg

Co jeszcze warto wiedzieć o pociągu jadącym przez Eurotunel? W trakcie jazdy można pozostać w aucie lub przemieszczać się po przedziale. Można również skorzystać z toalety. Oczywiście ilość miejsca w przedziale nie jest zbyt wielka - osoby korzystające z takiego transportu niekiedy wspominają ten czas jako podobny do przebywania w garażu.

Wagony do przewozu samochodów osobowych CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=135762

Eurotunel - samochodem. O tym też warto pamiętać

O czym jeszcze warto pamiętać jeśli chodzi o pokonywanie Eurotunelu samochodem? Przede wszystkim obowiązują tutaj dość rygorystyczne przepisy bezpieczeństwa. Pożar w takim miejscu mógłby mieć tragiczne skutki. Należy pamiętać więc, że z Eurotunelu nie mogą korzystać maszyny napędzane LPG.

Eurotunel - zdjęcia, papierosy i inne kwestie bezpieczeństwa

O czym jeszcze wiedzieć jeśli chodzi o Eurotunel? Zdjęcia lampami z fleszem lub palenie papierosów będą musiały poczekać, bo są to kwestie absolutnie zakazane. Nie wolno także stawać bezpośrednio przed lub za samochodem.

Eurotunel istock / cmspic

Eurotunel - cena

Jaka jest cena za korzystanie z Eurotunelu? Chcąc pokonać tę drogę, trzeba zaopatrzyć się w stosowne bilety. Ich koszt jest uzależniony od kilku czynników. Chodzi m.in. o rodzaj pojazdu, liczbę pasażerów czy datę zakupu takiej przejazdówki. Znaczenie ma tutaj nawet godzina podróży. Inną kwotę zapłacimy przy szybkim powrocie, odmienną zaś tylko przy przejeździe w jedną stronę. Trzeba się liczyć z tym, że już za przejazd w jedną stronę zapłacimy przynajmniej kilkaset zł.

Eurotunel - Anglia

Do Eurotunelu w Anglii (Folkestone) możemy dojechać z Londynu autostradą M20. Następnie należy skierować się w zjazd 11A. Pomocne będzie kierowanie się znakami "Channel Tunnel".

Eurotunel - Francja

Do Eurotunelu od strony Francji i Europy kontynentalnej dojeżdżamy w Calais - Coquelles. Prowadzi tutaj autostrada A16, która jest zaopatrzona w oznaczenia "Tunnel sous la Manche". Należy skorzystać ze zjazdu nr 13.

Eurotunel we Francji - jak dojechać?

Jak dojechać do Eurotunelu we Francji z Polski? Wiemy już nieco o końcowym etapie trasy. Nasi rodacy najczęściej wybierają trasy przez takie europejskie miasta, jak Poznań, Frankfurt nad Odrą, Berlin, Magdeburg, Hannover, Dortmund, Duisburg, Venlo, Eindhoven, Antwerpia, Gent i Brugia.

