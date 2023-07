Prawo jazdy kat. B. i wakacje 2023 r. Można jeździć na quadzie albo kamperem?

Porady w zakresie przepisów znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Polacy w ostatnich latach mocno zmienili nawyki wakacyjne. Lepsze zarobki sprawiają, że poszukują bardziej wyrafinowanych form odpoczynku. Podczas urlopu lubią np. wynajmować quady. Pandemia z kolei zachęciła ich do podróżowania na pokładzie kamperów. Zmiana nawyków stanowi dobrą informację. Gorsza jest jednak taka, że przed skorzystaniem z powyższych form rekreacji, warto najpierw zajrzeć do portfela i dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Jakie można prowadzić quady z prawem jazdy kategorii B?

Słowem-kluczem w tym przypadku są uprawnienia do kierowania pojazdami. Większość kierowców w Polsce może się bowiem pochwalić prawem jazdy kategorii B. Czy to uprawnia do kierowania quadem lub kamperem? Jak najbardziej tak. Tyle że nie każdym. Przepisy bardzo wyraźnie wskazują granicę.

Prawo jazdy. Kiedy trzeba je wozić? Teraz coraz częściej

Zacznijmy może od quadów. Prawo jazdy kategorii B daje w tym przypadku naprawdę szerokie uprawnienia. Bo art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o kierujących pojazdami stwierdza, że uprawnia ono do kierowania "pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t". A quad, czyli czterokołowiec, według definicji zapisanej w art. 2 pkt 42b ustawy Prawo o ruchu drogowym jest właśnie pojazdem samochodowym. Ograniczenie dotyczy zatem wyłącznie jego DMC. To nie może przekraczać 3,5 tony. W przypadku quada to zatem chyba niemożliwe...

Quadem oczywiście można wyjechać na drogi publiczne. Tylko pod warunkiem, że ten jest zarejestrowany i ma wykupioną polisę OC. To podstawowe warunki dopuszczenia takiego pojazdu do ruchu. Nie zapominajcie o tym.

Jakie można prowadzić kampery z prawem jazdy kategorii B?

Sytuacja mocniej komplikuje się w sytuacji, w której prowadzący ma zasiąść za kierownicą kampera. Tu zalecamy już bardziej wprawny wybór pojazdu. Bo choć nadal jest on pojazdem samochodowym, o tyle w jego przypadku zdecydowanie łatwiej jest przekroczyć dopuszczalną masę całkowitą na poziomie 3,5 tony. Wynajmując kampera, warto się zatem upewnić, że nie jest on zbyt ciężki. Gdyby taki właśnie był, uprawnieniem do jego kierowania stanie się kategoria C, a nie B.

Oferta rynkowa kamperów na sprzedaż czy na wynajem okazuje się na tyle szeroka, że kierujący bez problemu znajdzie pojazd spełniający te wymogi. Wpisuje się w nie np. większość kamperów zbudowanych na bazie europejskich dostawczaków i wyposażonych w kompozytową strefę mieszkalną.

Ile wynosi mandat za prowadzenie zbyt ciężkiego kampera?

Spełnienie wymogu DMC w przypadku prowadzenia kampera jest bardzo ważne. Bo gdy kamper będzie ważył już 3501 kg, a kierujący z kategorią B zasiądzie za jego kierownicą, popełnia wykroczenie. To zostało opisane w art. 94 par. 1 ustawy Kodeks wykroczeń i polega na prowadzeniu pojazdu mechanicznego, nie mając do tego uprawnienia. Kara? Ta wynosi co najmniej 1500 zł. Policjant wystawi maksymalnie 5 tys. zł, a sędzia 30 tys. zł. Poza tym jest jeszcze art. 94 par. 3 ustawy KW. A ten stwierdza, że w "w razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w par. 1, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów". W skrócie kierowca straci prawo jazdy.