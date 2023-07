Winieta - Czechy. Możesz kupić ją z wyprzedzeniem w dogodny sposób

Winiety - Czechy. Podstawowe kwestie

Co przede wszystkim warto wiedzieć jeśli chodzi o winiety w Czechach? Warto przede wszystkim pamiętać o tym, że w ostatnich latach system poboru tego typu opłat dość mocno u naszych południowych sąsiadów ewoluował. Przez całe lata podstawą były tu winiety pod postacią naklejek na szybę. Od 2021 r. wiele zmieniło się i to na lepsze - system elektronicznych winiet jest bowiem bardzo wygodnym rozwiązaniem. Chodzi tutaj także o te osoby, które przejeżdżają przez Czechy tranzytem.

Dodatkowo takie posunięcie uszczelniło system poboru tego typu podatków. Na straży ich opłacania stoi system kamer. Ich zadaniem jest monitorowanie tego, czy numery rejestracyjne poszczególnych pojazdów znalazły się w elektronicznej bazie opłat.

Winiety w Czechach i ich rodzaje

Co jeszcze trzeba wiedzieć o winietach w Czechach? Przede wszystkim czeskie winiety nie występują w formie jednodniowej, co jest pewnym problemem dla kierowców, którzy nie planują spędzić zbyt wiele czasu na czeskich drogach. Zamiast nich możliwe do wykupienia będą:

winieta roczna;

winieta miesięczna;

winieta na 10 dni.

Warto przy tym dobrze poznać mapę płatnych dróg w Czechach wraz z jej aktualizacją dla 2023 r. U naszych południowych sąsiadów winiety wymagane są na autostradach oznaczonych literą D i wybranych drogach krajowych. Istotne jest tutaj to, że bez problemu można sprawdzić mapę takich odcinków udostępnioną i aktualizowaną przez czeskiego dystrybutora.

Na zwolnienie opłat po wypełnieniu odpowiedniego formularza mogą liczyć np. motocykliści i kierowcy, którzy jeżdżą autami w kategorii określanej jako "eko" (samochody elektryczne, posiadające napęd hybrydowy). Złożenie zawiadomienia o zwolnieniu z opłat może odbywać się w formie elektronicznej (także przez e-mail) lub papierowej.

Winieta - Czechy. Gdzie kupić?

Gdzie kupić winiety w Czechach? Można to zrobić na kilka sposobów, co jest sporym udogodnieniem. Chodzi przede wszystkim o:

zakup w sklepie internetowym;

zakup dokonany w jednym z punktów sprzedaży;

skorzystanie z możliwości zakupu winiety poprzez terminal samoobsługowy.

Winieta Czechy online - jak zamówić w sklepie internetowym?

Jak nabyć czeską winietę online? Chyba najwygodniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie ze sklepu internetowego. Może to być dogodne rozwiązanie wtedy, gdy bank nie dolicza opłat za przewalutowanie na korony czeskie. Dokonanie zamówienia i opłacenie go są bardzo proste. Należy:

wybrać rodzaj winiety spośród dostępnych na 10 dni, 30 dni i rok;

wpisać w systemie numer rejestracyjny i kraj rejestracji auta;

wpisać początek okresu ważności winiety (możliwość zakupu nawet ze sporym wyprzedzeniem);

skorzystać lub nie z prawa do ceny eko;

zapłacić (z potwierdzeniem przychodzącym na pocztę e-mail).

Winieta Czechy - cena

Jakie są ceny winiet w Czechach? Odpowiednio trzeba zapłacić:

310 CZK za 10 dni - ok. 60 zł;

440 CZK - za 30 dni - ok 85 zł;

1500 CZK za rok - ok. 290 zł.

E-winieta: Czechy i kary za brak opłaty

Tradycyjna lub e-winieta w Czechach związane są z koniecznością dokonania opłaty, ale co wtedy, gdy jedziemy ''na gapę''? Ryzyko niekoniecznie jest opłacalne - maksymalny wymiar kary to 22 000 CZK, czyli ok. 3880 zł.

