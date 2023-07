Wypożyczenie kampera - ile kosztuje? Wszystko, co warto wiedzieć przed wakacjami

Wypożyczalnia kamperów. Czy warto się tam udać?

Czy warto skorzystać z oferty wypożyczalni kamperów? Dla wielu zapalonych kierowców lub osób chcących i kochających podróżować na własną rękę jest to bardzo atrakcyjna opcja. Oczywiście ideałem byłoby posiadanie "domu na kółkach" na własność, ale to już bardzo poważny wydatek. Ponieważ zaś zwykle wydatek na takie auto nie jest pierwszym w budżecie, to trudno jest znaleźć ponad 200 tys. zł, bo mniej więcej od takiej kwoty zaczyna się koszt zakupu nowej maszyny. Co z autami używanymi? Tutaj wiekowe egzemplarze można znaleźć nawet za kilkanaście tys. zł, ale koszty ich remontu i eksploatacji mogą bardzo poważnie zaskakiwać inwestorów.

REKLAMA

Wizyta w wypożyczalni kamperów może więc być niekiedy ciekawą opcją. Czy faktycznie jest to finansowy kompromis? Jak drogie będą wakacje w takim samochodzie? Warto przyjrzeć się bliżej opłatom, których wymagają wypożyczalnie. Liczba mnoga nie jest tu przypadkowa: zapłacimy bowiem nie tylko za sam samochód.

Z drugiej strony warto porównywać dostępne opcje w uczciwy sposób: wynajmując kampera, mamy nie tylko samochód, ale także miejsce noclegowe, kuchnię i łazienkę. Z łatwością odpoczniemy tu także pomiędzy poszczególnymi etapami wyprawy. Warto to brać pod uwagę wtedy, gdy zestawiamy wynajem kampera z kosztami tradycyjnej wycieczki (nawet jeśli dojedziemy na miejsce własnym autem).

Ile kosztuje w Polsce kamper na kat. B? Widełki są olbrzymie, a pułapek sporo

Wypożyczenie kampera - cena

Ile kosztuje wypożyczenie kampera? Cena samej usługi jest różna w zależności od kilku czynników. Należą do nich wielkość auta, klasa jego wyposażenia czy aktualne zapotrzebowanie na tego typu usługi (sezon niski/średni/wysoki).

Średnia półka cenowa w sezonie wysokim, a więc także w wakacje, to jakieś 550 - 750 zł brutto za dobę. Trzeba jednak przyznać, że bez problemu znajdziemy takie auta, które kosztują ponad 1000 zł brutto za 24 godziny.

Zobacz wideo Czy po podwyżkach cen biletów taniej podróżuje się pociągiem, czy samochodem?

Ile kosztuje wypożyczenie kampera? O tym także pamiętaj

Ile kosztuje wypożyczenie kampera? Opłata za sam samochód to nie wszystko. Chociaż całość kosztów można podzielić pomiędzy uczestników wyprawy kamperem, to zapłacimy także za:

opłatę serwisową - dzięki niej kamper będzie przygotowany do podróży (często 200 - 800 zł);

- dzięki niej kamper będzie przygotowany do podróży (często 200 - 800 zł); kaucję (zwrotną) - zwykle jest to kwota od 2000 do 6000 zł pobierana w zastaw za maszynę, która jest przecież bardzo cenna i naprawa ewentualnych uszkodzeń także kosztuje.

Kamper jako ciężarówka? Ten taki jest

Wynajem kampera - im dłużej, tym taniej?

Wynajem kampera w przeliczeniu na dzień użytkowania może być droższy lub tańszy w zależności od długości umowy. W przypadku długich najmów, mowa tu o czasie przekraczającym 14 dni, wypożyczalnie niekiedy udzielają atrakcyjnych rabatów. Niekiedy można dzięki temu uniknąć opłaty serwisowej. Kto jeszcze może liczyć na atrakcyjne rabaty? W tej kategorii klientów zdecydowanie znajdą się osoby, które robią rezerwację z wyprzedzeniem.

Zobacz też: Toyota Hilux GR Sport jako kamper? Tak, do tego taki gotowy na przygodę