Wakacje samochodem. Bliższe i dalsze objazdy po Europie

Gdzie na wakacje samochodem? O czym pamiętać?

Gdzie na wakacje samochodem? O czym pamiętać w przypadku takiej podróży? Warto zacząć od podstawowych kwestii, czyli odpowiedniego rozeznania we własnych siłach i możliwościach co do:

sprzętu - potrzebny jest samochód, który nie zawiedzie na trasie; podstawowe parametry można sprawdzić samemu, przegląd innych pozostawić fachowcom;

umiejętności - trzeba być przygotowanym na często długotrwałe prowadzenie auta na nowej dla siebie trasie;

planowania - zarówno trasy, jak i zmian w prowadzeniu auta podczas niej; w przypadku krajów poza Unią Europejską warto pomyśleć np. o nawigacji działającej offline;

stylu jazdy - ten zaś może bardzo różnić się w Polsce, we Włoszech czy w Albanii; trzeba być przygotowanym na to, jaką kulturę jazdy spotkamy na trasach;

okoliczności prawnych i opłat - chodzi choćby o niezbędne ubezpieczenia i formalności (choćby kartę EKUZ dającą prawo do darmowej opieki medycznej) czy winiety; przyda się też dobry assistance.

Wynajem samochodów na wakacje

Co zrobić, gdy nie dysponujemy autem odpowiednim do dalekich podróży? Jedną z opcji jest wynajem samochodów na wakacje. Z takiej opcji możemy skorzystać w kraju, ale także wykorzystać ją po przylocie na miejsce w nawet bardzo egzotycznych lokalizacjach.

Ile kosztuje wynajem samochodów na wakacje? Trzeba tu brać pod uwagę kilka czynników:

standard, wielkość i markę auta;

aktualną część sezonu - niestety, ale okres wakacyjny to tzw. wysoki sezon z równie dużymi cenami (warto więc o wynajmie myśleć wcześniej);

długość wypożyczenia: wyróżnia się tu najem krótkoterminowy i długoterminowy;

kaucje, ubezpieczenia i opłaty dodatkowe (np. limity kilometrów).

W przypadku wynajmu długoterminowego aut na wakacje można spotkać się z ofertami od 1000 do ok. 8000 zł za miesiąc. Oczywiście najtańsze opcje niekoniecznie dobrze sprawdzą się na długiej trasie. Przyjmuje się, że średnio jest to ok. 3200 zł za miesięczne wypożyczenie.

Gdzie na wakacje samochodem? Europa długa i szeroka

Gdzie jechać na wakacje samochodem? Z pewnością najchętniej wybierane są różne destynacje europejskie. Stary Kontynent oferuje wiele nawet wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę tylko kraje Unii Europejskiej. Skorzystanie z własnego auta może nam pomóc w zaoszczędzeniu na transporcie lotniczym lokalnym, pozwoli też łatwiej dotrzeć np. do atrakcyjnych cenowo noclegów.

Wiele oferują choćby:

Włochy - wprawdzie do pokonania jest tu przynajmniej ok. 1000 km, ale trasę można przejechać malowniczymi odcinkami, robiąc przy tym postoje w ciekawych miejscach. Już w północnej części Italii nie zabraknie ciekawych miejsc do zwiedzania, które można połączyć w ciekawy objazd. Dodatkowe zalety wyprawy samochodem? Choćby możliwość skorzystania z tańszych noclegów nieco dalej od kurortów.

Chorwacja - najpopularniejszy wybór Polaków jeśli chodzi o Bałkany. Chociaż ceny są tu wyższe niż dawniej, to wciąż wyprawa samochodem jest dość opłacalna jeśli ruszamy z rodziną lub w gronie przyjaciół.

Rumunia i Bułgaria - karpackie klimaty połączone z odpoczynkiem nad ciepłym morzem? Właśnie samochodowa wycieczka do tych krajów pozwala połączyć takie atrakcje. Warto zauważyć, że na przestrzeni ostatnich lat bardzo poprawiła się tu infrastruktura drogowa, co sprzyja takim podróżom.

Francja - to nie tylko kraj wspaniałej kuchni, miłości, gotyckich katedr i zamków, ale także malowniczych tras do pokonania samochodem. Przykładem niech będzie Droga Napoleona łącząca Golfe-Juan z Grenoble. Jest to jednak trasa dla bardziej doświadczonych kierowców.

Albania - w ostatnich latach coraz częściej przedkładamy albańskie atrakcje od tych, które można znaleźć w Chorwacji czy Bułgarii. Pogoda jest tu świetna, widoki genialne, ceny zaś wciąż relatywnie niskie.

Czarnogóra - niewielki, ale wybitnie turystyczny kraj z ciekawą przeszłością. W ostatnich latach zyskuje na popularności, ale wciąż stanowi niebanalny pomysł na wakacje samochodem.

Gdzie na wakacje samochodem za granicę? Najbliżsi sąsiedzi

Gdzie jechać na wakacje samochodem za granicę? Kierowcy, którzy nie dość dobrze czują się na nowych trasach, mogą zacząć od krajów leżących niedaleko naszych granic. Chodzi w dodatku o kraje Unii Europejskiej, gdzie standardy obsługi turystów są podobne do polskich. Częstymi kierunkami takich wypraw będą Czechy, Słowacja i Litwa. Niewiele dalej mamy też na Węgry. Komuś marzą się bardziej północne klimaty? Nie zapominajmy o tym, że nie tak daleko nas leży niewielka, ale jakże interesująca Dania.

