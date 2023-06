Przyczepka kempingowa. Czy warto postawić na niewielki model? Ile kosztuje wynajem?

Wynajem przyczep kempingowych. Ile to kosztuje?

Czy wynajem przyczep kempingowych jest bardzo drogi? Czy to opłacalna opcja dla osób, które chcą wyruszyć w trasę bez uzależniania się od noclegów, postojów i podobnych kwestii? Przede wszystkim cena wynajmu jest tu uzależniona od kilku kwestii. Chodzi o:

REKLAMA

stan;

wielkość;

standard: uzależniony od wyposażenia;

czas wynajmu: sezon niski/średni/wysoki.

Dodatkowo może zostać pobrana kaucja zwrotna (np. 2 tys. zł, które zostaną oddane po odstawieniu przyczepy na parking bez szkód). Co do zasady jeden dzień wynajmu takiego sprzętu w sezonie letnim (czyli wysokim) to najczęściej powyżej 300 zł. Czy to dużo? Niekoniecznie, bo zamieszkanie w przyczepie to alternatywa nie tylko dla kosztów podróży, ale też noclegu. Dodatkowo zawsze możemy skorzystać z kuchni i toalety. Warto kalkulować te kwestie.

Ile kosztuje w Polsce kamper na kat. B? Widełki są olbrzymie, a pułapek sporo

Mała przyczepka kempingowa - mniejszy koszt

Czy mała przyczepka kempingowa to rozsądny kompromis dla osób, które chcą podróżować w niezależny sposób, ale bez wypożyczania sprzętu? Tutaj możemy postawić na sprzęt nowy lub używany. W drugiej kategorii można znaleźć oferty przyczep za kilka lub kilkanaście tysięcy złotych, których stan może być jednak bardzo różny. Często są to modele jeszcze z lat 90. Mała przyczepka kempingowa będzie jednak z reguły tańsza od takiej, która pomieści cztery lub sześć osób.

Zobacz wideo Kosztuje tyle co kawalerka? Być może. Ale kawalerką nie pojedziesz w siną dal. Sprawdzamy kultowego VW Californię

Mini przyczepka kempingowa - o tym też warto wiedzieć

Jakie wady i zalety ma mini przyczepka kempingowa dla dwóch osób? Chociaż takie rozwiązania spotykają się niekiedy z chłodnym przyjęciem miłośników tradycyjnych przyczep kempingowych, to mają swoje zalety. Prawda, że miejsca jest tu mniej, ale modele takie są lżejsze, to zaś przekłada się na mniej trudności na trasie i fakt, że taka przyczepa może być ciągnięta przez bogatszą gamę aut.

Zazwyczaj mini przyczepa kempingowa budowana jest w takim kształcie, by mogły się w niej bez problemu przespać dwie osoby - często jest to tzw. ''teardrop'', czyli kształt łzy. Wady? Choćby to, że funkcjonalność podstawowych wersji jest znacząco mniejsza od tych, w których wykupiono dodatkowe opcje. Wiele rzeczy pozostaje tu kwestią podejścia osoby posiadającej taką przyczepę: obecność WC i prysznica może być uważana za element niezbędny, ale niektórzy rezygnują z tego, twierdząc, że na kempingu i tak jest już tego typu infrastruktura.

Przyczepa namiotowa - alternatywne rozwiązanie

Co zamiast przyczepy kempingowej? Przyczepa namiotowa, chociaż daleko jej do funkcjonalności kempingu, również bywa jakimś rozwiązaniem. Nie znajdziemy tu wprawdzie łazienki czy kuchenki, ale i tak mamy całkiem sporo miejsca do przebywania podczas wycieczki. Zawsze śpimy też na suchej i płaskiej powierzchni, sama konstrukcja może być szybko złożona i rozłożona. Niewielkie opory powietrza sprawiają, że zaoszczędzimy także na paliwie.

Kamper premium. Droższy niż niejedno M3 w Polsce

Przyczepka kempingowa do roweru - ciekawostka

Jeśli już jesteśmy przy minimalizmie, to dlaczego nie przyczepka kempingowa do roweru? Chociaż w naszym kraju takie rozwiązania nie są zbyt popularne, to można je spotkać w Wielkiej Brytanii czy Holandii. Oczywiście chodzić może tu jedynie o miejsce na bagaż i do spania, bo o dodatkowych wygodach w postaci choćby toalety trudno myśleć.

Choćby przyczepka kempingowa do roweru jednego z holenderskich producentów zaprojektowana została jako trójkołowa, co zwiększa jej stabilność nawet przy dość silnym wietrze. Całość wykonana jest z drewna i posiada boczne drzwiczki: w środku mieści się łóżko i półka na ubrania. Co ciekawe - w innej przyczepie tego typu, dostępnej na rynku angielskim, znaleźć można też telewizor. Czy i u nas pojawią się takie modele? Póki co chyba trudno mieć na to nadzieję.

Zobacz też: Prawo jazdy na kampera. Prawie na pewno starczy ci kat. B. Rubryka F2 kluczowa