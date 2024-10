Biorę do auta kawałek folii bąbelkowej i mam spokój. Wycieraczki chodzą jak marzenie

Folia bąbelkowa zazwyczaj służy nam do zabezpieczania przesyłek. Jeśli zamawiamy ich wiele, nic dziwnego, że materiał chowamy do szuflady i czekamy, aż w końcu nam się jeszcze przyda. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że dzięki niepozornemu produktowi możesz z powodzeniem uniknąć porannego skrobania szyb w aucie, co już niedługo będzie zmorą każdego kierowcy wyruszającego w trasę. Warto więc dowiedzieć się, co robić, jeszcze przed nadchodzącymi mrozami. Wycieraczki również nie przymarzną. O co chodzi?

Jak zapobiec zamarzaniu szyb w samochodzie? Przyda ci się zwykła folia bąbelkowa

Wielu kierowców uskarża się na problem, jakim jest przymarzanie wycieraczek samochodowych do szyb, co można zauważyć o poranku. Możesz tego uniknąć, jeśli odpowiednio przygotujesz pojazd na noc. Wystarczy, że weźmiesz folię bąbelkową i włożysz ją między wycieraczki a szybę. Już następnego ranka okaże się, że niepozorny produkt spełnił swoją rolę, a wycieraczki nie przymarzły. Co więcej, korzystając z folii, możesz postawić na większy kawałek, który zabezpieczy całą taflę.

Jak chronić auto przed mrozem? Proste metody, a sukces murowany

Do nadejścia pierwszych mrozów prawdopodobnie mamy jeszcze kilka ładnych tygodni, jednak już teraz warto wiedzieć, jak w odpowiedni sposób przygotować na nie swój samochód.

Przede wszystkim sprawdź stan akumulatora, by nie spotkała cię przykra niespodzianka. W zimie może znacząco stracić na wydajności, co później okaże się nie lada problemem. Oprócz tego zweryfikuj poziom i jakość płynu chłodniczego, a także używaj zimowego płynu do spryskiwaczy, który nie zamarznie przy ujemnych temperaturach. Dobrym rozwiązaniem jest też zakup profesjonalnego pokrowca na samochód, który będzie zapobiegał osadzaniu się śniegu. Dzięki temu zapomnisz nawet o niewielkich odpryskach na lakierze. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.