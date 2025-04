Od poniedziałku zmiana cen paliw. Tyle zapłacimy za benzynę, LPG i diesla w połowie kwietnia

Eksperci biura Reflex przyznają, że dawno nie było tak gwałtownego spadku cen ropy na światowych rynkach. To reakcja na wprowadzenie nowych taryf celnych w Stanach Zjednoczonych oraz zaskakującej decyzji kartelu OPEC+. Organizacja zrzeszająca takie kraje jak Algieria, Arabia Saudyjska, Irak, Kazachstan, Kuwejt, Oman, Rosja i Zjednoczone Emiraty Arabskie uznały, że znacząco zmienią obowiązujące dotychczas limity produkcji. W porównaniu do wyników z marca OPEC+ zwiększy produkcję o ponad 540 tys. baryłek.

W ciągu zaledwie jednego tygodnia wycena ropy Brent spadła do poziomu 65,7 dolarów za baryłkę (różnica to ponad 7 dolarów na baryłce). To najniższa wycena od końca 2021 r. Stąd zdaniem analityków rynek próbuje ocenić nadwyżki w podaży ropy i poziom zapasów na świecie.

W Polsce jeszcze musimy poczekać na zmianę sytuacji na stacjach paliw. Według autorów raportu biura Reflex wciąż jeszcze utrzymują się ceny, które są konsekwencją ubiegłotygodniowych podwyżek na rynku hurtowym. Wówczas odnotowano podwyżki nawet o kilkanaście groszy na litrze.

Prognozowane średnie ceny paliw na początku kwietnia 2025 r. (dane biura Reflex)

Benzyna 95. 6,01 zł/l

Benzyna 98. 6,78 zł/l

Diesel. 6,10 zł/l

Autogaz. 3,13 zł/l

Początek drugiego tygodnia kwietnia powinien stać pod znakiem wyczekiwanej korekty cen. A to oznacza, że średnia cena najpopularniejsze w kraju benzyny na niektórych stacjach powinna spaść poniżej 6 zł za litr. Diesel powinien zaś zbliżyć się do okolic 6 zł. „Obniżek nie spodziewamy się jednak na wszystkich stacjach. Ponieważ część nie przyniosła wcześniejszych podwyżek z hurtu, to teraz nie będzie reagowała na spadki cen hurtowych" – czytamy w podsumowaniu prognozy biura Reflex.

Prognozowane średnie ceny paliw w pierwszej połowie kwietnia 2025 r. (dane biura Reflex)

Benzyna 95. Poniżej 6 zł/l

Diesel. 6,11 – 6,17 zł/l

Obecne ceny paliw wciąż są niższe niż jeszcze rok temu. W przypadku benzyny 95 oznacza to różnicę aż 59 groszy. Jeszcze większa różnica dotyczy diesla. To aż 62 grosze za litr. Tańsza jest także benzyna 98 (41 groszy). Więcej płacą zaś kierowcy tankujący gaz LPG. Obecnie średnio kosztuje on o 27 groszy więcej niż w kwietniu 2024 r.

